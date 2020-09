Creen un nou material a partir dels residus que queden als filtres de les assecadores industrials

Els alumnes de l'escola Elisava de Barcelona i Girbau Lab han creat un nou material a partir dels residus tèxtils –la borra- que queden als filtres de les màquines assecadores. El nou material, que han anomenat Clint, és una espècie de cartró que es podria fer servir en àmbits molt diversos, com ara les carcasses de memòries USB o l'embalatge. Segons ha detallat a l'ACN una de les alumnes d'Elisava, Marta Galofré, la idea del projecte és "aprofitar un residu per convertir-lo en un recurs" i avançar així cap a l'economia circular. Les proves del nou producte s'han fet al Museu Molí Paperer de Capellades i, tal com relata la seva directora, Victòria Rabal, "és una tornada als orígens, ja que antigament es feia paper amb els residus tèxtils".

Les màquines de Girbau renten diàriament arreu del món al voltant de 25.000 tones de roba. En el cas concret de Catalunya, s'estima que les bugaderies industrials generen 1.500 quilos de residus a la setmana. Específicament, cada bugaderia genera uns 18 quilos de residus setmanals. "La majoria d'aquests residus no es reaprofiten i van a parar a la deixalleria", lamenta una de les estudiants d'Elisava i participant del projecte, Marta Galofré.

Per això, Clint es planteja com un pas important cap al residu zero en la bugaderia industrial. La directora del Girbau Lab, Mariona Sanz, ha detallat que l'objectiu del projecte és "revaloritzar el residu de la bugaderia", de manera que suposi un "punt de partida" en l'economia circular i es redueixi així l'impacte mediambiental de les activitats industrials.



De la borra al paper

Els alumnes de Materials Avançats del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i el Programa d'Estudis Simultanis d'Elisava, juntament amb Girbau Lab, la plataforma d'innovació de l'empresa Girbau, han creat Clint, són els encarregats de desenvolupar el nou material fabricat a partir dels residus tèxtils que queden a les màquines assecadores industrials. Clint es fabrica a partir de la borra, és a dir, de la recuperació del residu tèxtil sòlid capturat directament als filtres de les màquines assecadores.

El procés es fa totalment de manera artesanal al Molí Paperer de Capellades. La directora de l'equipament, Victòria Rabal, relata que el projecte "és una tornada a allò que sempre ha estat la indústria paperera des dels seus orígens, que era reciclar i utilitzar els residus tèxtils, que es tornaven a triturar i se'n feia paper". Rabal detalla que la borra provinent de les bugaderies industrials "conté una fibra prou bona" i, per això, "el resultat de la prova pilot ha estat molt positiu".



Les aplicacions del nou material

Elisava i Girbau ja estudien les possibles aplicacions d'aquest nou material, que poden ser nombroses. Entre d'altres opcions, Clint podria substituir l'ús de materials plàstics per fer carcasses de memòries USB o ser utilitzat per papereria o embalatge. De moment, el nou producte és d'ús exclusiu per a Girbau i per a la promoció del projecte, però els alumnes d'Elisava expliquen que estan "estudiant com fer-lo servir per a altres aplicacions en un futur".