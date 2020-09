El govern d'Olesa perd la regidora de Medi Ambient

La regidora de Bloc Olesà Eva Creus ha presentat la seva renúncia al càrrec al·legant motius professionals i personals. La renúncia es farà efectiva durant el ple municipal ordinari del mes de setembre, que tindrà lloc demà al vespre. L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha destacat «la gran capacitat de treball» de Creus en la seva etapa com a regidora de l'equip de govern, on fins ara ha ocupat la primera tinència d'alcaldia i les regidories de Medi Ambient i Sostenibilitat i d'Espai Públic i Equipaments.

Llicenciada en Enginyeria Química per la Universitat de Barcelona i postgrau en Desenvolupament de Software per a aplicacions a l'espai, Eva Creus ha desenvolupat gran part de la seva vida professional en el sector aeroespacial, on ha pogut contribuir a projectes liderats per la NASA i l'Agència Espacial Europea (ESA) durant més de 10 anys. Un cop superades les proves va accedir a l'Agència de Fusió Nuclear de la Comissió Europea, on va ser la cap de qualitat de la contribució europea al projecte ITER, que després de l'Estació Espacial Internacional és el projecte tecnològic més important del món. Actualment treballa com a directora de qualitat corporativa a l'engi-nyeria espanyola més capdavantera del sector aeroespacial.

Eva Creus assegura que la decisió «és molt meditada» i en gran part està provocada per l'impacte que ha tingut en la seva vida professional, i també personal, les importants responsabilitats i el volum de feina que comporta estar al capdavant de les dues regidories que portava.