El comitè d'empresa d'Aryzta intensifica les accions de protesta contra el tancament de la planta d'Olesa

La direcció del grup ARYZTA ha comunicat al comitè d'empresa, en una reunió d'urgència convocada ahir, el cessament definitiu de l'activitat de la seva planta d'Olesa de Montserrat. L'empresa addueix causes productives i econòmiques, que justifica, principalment, per la disminució de la productivitat dels pans d'hamburguesa que s'elaboren per als restaurants McDonald's i la impossibilitat d'atraure nous clients.

CCOO d'Indústria manifesta el seu rebuig al tancament de la planta i insta la direcció del grup a reconsiderar la seva decisió i a negociar amb la representació de la plantilla una solució alternativa que permeti garantir el manteniment de l'activitat i de la màxima ocupació possible.

Davant d'aquesta decisió del grup, el comitè d'empresa d'Aryzta Bakeries Iberia ha convocat els 73 treballadors i treballadores a una concentració demà dissabte, 26 de setembre, a les 19 h, davant del McDonald's que hi ha al polígon industrial El Congost, de Martorell (carretera Nacional II), contra el tancament de la planta i en defensa dels llocs de treball.