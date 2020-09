Els grups que protesten per la programació de nous polígons es concentren aquest dissabte

Unió de Pagesos, el grup Per la Conca i Salvem Can Titó, participarà demà dissabte en l'acte 'Planta't per la Conca', que vol ser una mostra de rebuig al projecte de construcció d'un polígon industrial de grans dimensions a la Conca d'Òdena i asseguren que l'interès que els mou és la defensa del seu espai natural i agrari. La cita és a les 12 del migdia a la rotonda de la Masia, a Vilanova del Camí.

Els organitzadors han demanat als participants que hi acueixin amb mascareta. Ells mateixos indicaran al lloc la manera de poder fer la concentració.

Unió de Pagesos, Per la Conca i Salvem Can Titó van unir esforços per evitar que es construís un futur polígons industrial a la zona de can Titó, d'especial interès ecològic. Tot i que l'Ajuntament de Vilanova del Camí s'ha compromès públicament a no permetre que es construixi aquest polígon seguint la proposta que apareixia en els primeres treballs del Pla d'Ordenació Urbanística industrial de la Conca d'Òdena, els grups mantenen el seu posicionament de defensa de l'espai agrícola.