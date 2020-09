Igualada reprograma per a l'octubre la seva mostra de plantes oblidades

La jornada gastronòmica i la fira de les plantes oblidades que s'havia de fer el mes d'abril passat es recupera per al proper 3 d'octubre. La jornada que organitza des de fa 5 anys el col·lectiu Eixarcolant està dedicada «a conèixer les possibilitats culinàries que ens ofereixen aquelles plantes que comunament anomenem males herbes, i com aquestes poden contribuir a transformar l'actual model agroalimentari per un de més sostenible, més ètic i més just», segons els seus impulsors.

El programa d'activitats es completa amb una fira temàtica amb més de 50 expositors, amb un programa que es manté pràcticament en la seva totalitat.

Els tastos de cuina, les xerrades i les sortides serviran per recuperar la relació dels anoiencs amb plantes com ara l'ortiga, la rosella, el lletsó o la malva, que creixen de manera espontània en camps, horts, marges i, fins i tot, en descampats o espais verds de les ciutats, i que tenen usos culinaris i fins i tot propietats medicinals. Amb aquesta jornada, el col·lectiu Eixarcolant «vol donar a conèixer els usos d'aquestes plantes i mostrar que són una eina imprescindible per garantir una alimentació saludable i una agricultura sostenible», segons han explicat els mateixos organitzadors.

La jornada també vol ser una mostra d'un procés de transformació cap a un consum més sostenible i més proper. Consideren en aquest sentit que les plantes oblidades hi tindran un paper fonamental.

L'esdeveniment tindrà lloc al centre d'Igualada, a la zona de l'entorn de l'Espai Cívic Centre, l'Ateneu Igualadí, les Escolàpies i la plaça del Gasogen. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar a través de la pàgina web www.eixarcolant.cat, on també es pot consultar el programa complet. Participen en les activitats alguns noms de la cuina com Carme Ruscalleda, els germans Roca, Ada Parellada, Astrid van Ginkel i Joan Vallès, que formen part del centenar de ponents que participen en aquesta cinquena edició de la jornada.

A part dels tallers de cuina hi haurà xerrades que van des de descobrir quines plantes salvatges feien servir els víkings fins a conèixer la viabilitat econòmica de la introducció de les plantes silvestres als menjadors escolars. També hi haurà tallers per conèixer l'ús de flors silvestres en pastisseria, l'elaboració de pa amb farines de blats antics, els hummus d'ortigues, o l'elaboració de sucs silvestres. També hi haurà fira de productes silvestres i varietats agrícoles.