Obre portes l'edició més especial de FirAnoia amb un centenar d'expositors

FirAnoia ha obert portes aquest divendres en una edició especial, que arriba en una segona convocatòria ja que en la primera s'havia de celebrar el passat mes de juny. Una mostra que se celebra amb control d'assistència i amb les prevencions per poder fer un certamen com aquest a l'aire lliure en plena pandèmia de covid. El fet que l'Anoia no es trobi entre les comarques amb pitjors índex de transmissió també és un factor a favor per a tenir una fira tranquil·la des del punt de vista sanitari.

La mostra reuneix en un mateix cap de setmana FirAnoia i la fira d'antiguitats, que se celebra diumenge. A la primera, entre el sector comercial, el de l'automoció i el de l'artesania sumen 96 parades. Les antigiutats tindran 71 protagonistes més, La primera mostra té lloc al passeig Verdaguer, amb el sector de l'automoció situat a la plaça de cal Font. Les antiguitats estaran exposades a l'Estació Vella.

El president de Fira d'Igualada, Magí Senserrich, explicava després d'obrir portes que l'"arrencada ha anat molt bé i s'ha pogut fer amb total normalitat", tenint en compte els condicionants per la covid-19. Valorava positivament que "el sistema control d'aforament funciona perfectament", el que facilitava en aquestes primeres hore de fira que "el visitant passegés i es pogués moure amb tranquil·litat i comoditat i mantenint la distància". "Hi ha ambient, però no hi ha aglomeracions", destacava. Senserrich assegura que "tothom entén i compleix les mesures de seguretat, per tant normalitat dins el moment que estem vivint".