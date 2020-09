Més d'un miler de persones clamen contra el macropolígon de la Conca

Unes 1.300 persones, convocades per Unió de Pagesos i les entitats Salvem Can Titó i Per la Conca, es van concentrar ahir a Igualada per protestar contra la construcció d'un macropolígon a la Conca d'Òdena. Acusen la Generalitat i alguns ajuntaments d'aprofitar-se de la crisi actual per activar el projecte i fer-ho d'amagat. En aquests moments, el Govern ha posat el pla urbanístic en fase de debat amb el territori, però els veïns denuncien que tenen molt poca informació i cap capacitat de participació. «Tot s'està fent en veu baixa i no ens deixen discutir. Necessitem parar, parlar-ne i que ens expliquin quins beneficis pot aportar per a la comarca. D'entrada, ho trobem una aberració», asseguren des de Salvem Cant Titó.

«Un error». Així és com el sindicat Unió de Pagesos qualifica el projecte de macropolígon que es vol fer a la Conca d'Òdena, i que ocuparia 400 hectàrees d'un territori especialment castigat per la crisi del coronavirus. Consideren que aquest no és el model que cal seguir i posen sobre la taula el fet que, actualment, a l'Anoia, ja hi ha diversos polígons completament buits.

El projecte de macropolígon a la Conca d'Òdena també ha despertat l'oposició de diverses entitats ecologistes i de veïns, que han creat les plataformes Per la Conca i Salvem Cant Titó. Les entitats lamenten que urbanitzar grans quantitats de sòl industrial tindria greus afectacions sobre l'activitat agrària i sobre la salut i el benestar de la població. A més, posen l'accent en el fet que «el 40% del sòl industrial de la Conca d'Òdena està buit».

De fet, el mateix document inicial del projecte, elaborat per Ter-ritori i Sostenibilitat, reconeix que hi ha un centenar d'hectàrees lliures a la Conca. Això sí, assenyala que en la seva majoria es tracta de solars de menys de 2 hectàrees i, per tant, «una oferta no vàlida per a empreses que requereixen grans extensions».



El projecte

A més del de Can Morera, situat al municipi d'Òdena, que ja va aixecar l'oposició veïnal, el pla director posa sobre la taula dos polígons més. Un segon al voltant de l'aeròdrom Igualada-Òdena, en uns terrenys a tocar de l'autovia A-2, al límit entre Igualada i Jorba, i la darrera i polèmica opció, que inclou els terrenys del sud de la Conca, des del límit del riu Anoia, entre Montbui i Vilanova del Camí.

El pla també proposa prop de 200 hectàrees al sud d'Igualada, en una àrea que inclou els paratges de Can Titó, les Parellades i Plans de Tudó de Vilanova i el polígon de Montbui, actualment buit. En cas de tirar-se endavant, significaria la reconversió de 200 hectàrees de sòl agrícola en sòl industrial.

En aquests moments, el pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena està en procés de debat al territori. En una primera fase, que va arrencar el mes de juny passat, els veïns van poder consultar tota la informació i fer propostes –se'n van recollir 104. En una segona fase, que just s'ha acabat aquesta setmana, s'han dut a terme dues sessions telemàtiques, en què, a banda d'explicar-se la proposta inicial, s'han debatut les propostes presentades. Les entitats lamenten que la capacitat de participació és bàsicament nul·la, denuncien que el Govern aprofita l'actual context de crisi sanitària i restriccions per silenciar l'oposició i reactivar el projecte.