L'acusat de tres furts a les zones comercials de l'Anoia obté la llibertat amb càrrecs

Un veí de Barcelona, de 37 anys, acusat de tres furts en diferents zones comercials de l'Anoia, ha obtingut la llibertat amb càrrecs, després de ser detingut fa una setmana per la Policia Local d'Igualada, mentre robava una bossa de mà a una dona en una sortida d'un supermercat de la ciutat. La seva identificació resol tres de les sis denúncies per furts a les zones d'aparcament dels centres comercials de la regió central en les últimes setmanes.

En concret, se l'acusa d'haver participat en el furt que es va produir el 8 d'agost en una àrea comercial de Vilanova del Camí; també d'haver robat els objectes personals d'una dona a la sortida d'un supermercat d'Igualada el 3 de setembre; i finalment, d'estar al darrere d'un altre furt en una àrea comercial d'Igualada el 19 de setembre, el dia que va ser detingut per la Policia Local, en coordinació amb els Mossos.

En cada furt, l'acusat va utilitzar un mateix mètode d'actuació. Per distreure la víctima, s'inventava excuses com l'existència d'unes monedes a terra per tal que la persona desviés l'atenció de les seves pertinences, afirmen els Mossos. D'aquesta manera, va agafar diferents objectes de valor, com ara mòbils i moneders amb targetes de crèdit a dins, que feia servir per comprar begudes alcohòliques, apunten els agents. Per aquest motiu, també se li atribueix un delicte d'estafa bancària. Finalment, se li ha atorgat la llibertat amb càr-recs.

Els Mossos confirmen a aquest diari que la seva identificació suposa un pas endavant en la investigació de les sis denúncies per furts a les sortides dels supermercats que s'han registrat en les dar-reres setmanes a la Catalunya Central, principalment al Bages i a l'Anoia. Es tracta d'una modalitat delictiva que afecta principalment les persones de més de seixanta anys. Les zones d'aparcament, les gasolineres i els accessos als supermercats són els punts negres d'aquesta tipologia de furts (vegeu l'edició del 23 de setembre passat).

L'equip d'investigació dels Mossos treballa amb la hipòtesi que aquest increment de casos respon a l'existència d'un grup organitzat que es desplaça per diferents poblacions, i ara actua a la regió central. Per aquest motiu, demanen extremar les precaucions a les sortides dels supermercats i no perdre de vista els objectes personals de valor.