L'ANC fa una crida a la unitat en la concentració d'Igualada contra la sentència a Torra

Unes 300 persones han omplert la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Omplir, com s'omplen les places amb la pandèmia per la covid, amb distància entre els manifestants. La sentència del Suprem que inhabllita el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet reaccionar els sectors independentistes de l'Anoia, però el missatge més aclamat és el de la unitat de les forces independentistes, un posicionament comú per avançar cap a la construcció nacional de manera conjunta, que a Igualada han fet els responsables de l'ANC, Bona part de la direcció de l'organització s'havia desplaçat a Barcelona, a la concentració de la plaça de Sant Jaume.

Les proclames a favor d'aquesta unitat que en aquests moments sembla impossible han estat clarament les més aplaudides en l'acte que s'ha fet a les 7 de la tarda d'aquest dilluns. També hi han intervingut els portaveus igualadins d'Òmnium, de Súmate i de Gent gran x per la repúbica. La representació política ha estat encapçada per l'alcalde, Marc Castells (JxI), el cap del primer partit de l'oposició, Enric Conill (ERC), i representants de Poble Actiu, ja que les regidores no hi han pogut assistir per raons de feina. Els representants dels partits independentistes han llegit entre els tres la moció de l'AMI (Associació de Municipis per la Independència), que s'aprovarà als ajuntaments amb majoria a favor de la independència.

La mobilització d'Igualada es va acabar amb el cant dels Segadors. Fonts properes a les formacions polítiques han indicat que aquests dimarts, com faran altres ajuntaments del país, l'Ajuntament d'Igualada lluirà la pancarta que ha estat motiu de la inhabilitació que conté la proclama "Llibertat presos polítics".