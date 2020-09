Olesa destina 2 milions a millores de la piscina i a la urbanització de Cal Candi

L'Ajuntament d'Olesa va aprovar en el darrer ple, celebrat a final de la setmana passada, una modificació de crèdit i la petició d'un préstec per valor de dos milions d'euros, que es destinaran a una nova fase d'ampliació de la piscina coberta d'Olesa i per fer front al pagament de quotes urbanístiques que l'Ajuntament ha de pagar per les obres d'urbanització del sector de Cal Candi, del qual és propietari de prop del 18% dels terrenys.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, va explicar als regidors que la modificació de crèdit es finançarà amb un préstec sol·licitat al BBVA. Sobre el fet que es financi amb préstec, i no amb romanent de tresoreria, l'alcalde va explicar que, seguint les recomanacions de la Diputació de Barcelona, s'ha decidit guardar els diners que té l'Ajuntament de romanent «com a fons de contingència» per si arriben noves emergències.

Dels 2 milions, 1,4 són per fer front a les quotes urbanístiques de la urbanització de Cal Candi, del qual l'Ajuntament és propietari del 17,85% dels terrenys. Miquel Riera va recordar que en el sòl propietat de l'Ajuntament es podran tirar endavant promocions d'habitatge social ja el proper mandat, un cop finalitzades les obres d'urbanització.

La resta dels diners, 600.000 euros, es destinarà a continuar les obres de remodelació de la piscina coberta, concretament a les fases 2 i 3, que permetran equipar la instal·lació i posar-la en una situació similar a la de piscines de les poblacions properes.