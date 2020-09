Olesa aprova les reformes al pla de Cal Candi per guanyar espai municipal

L'Ajuntament d'Olesa ha aprovat la modificació puntual del planejament urbanístic de Cal Candi. Es tracta d'un nou pas en aquest acord urbanístic pres al ple del mes de maig, quan es va aprovar inicialment, i després que no s'hagin presentat al·legacions. L'acord s'enviarà ara a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que hi haurà de donar el vistiplau definitiu.

Aquesta modificació respon a la voluntat de l'equip de govern de reordenar l'actuació de Cal Candi, incorporant al planejament un conveni urbanístic aprovat pel ple municipal el maig del 2019, i que suposen una millora en el projecte de Cal Candi pel que fa al benefici per al municipi, ja que es guanya una disposició més cèntrica de les zona verdes.

El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) vigent encara, aprovat el 1993, va ser el que va convertir els terrenys de Cal Candi en urbanitzables, i ja al 2002, l'Ajuntament va aprovar el Pla Parcial presentat per la propietat. El 2006 la propietat presenta el projecte de reparcel·lació (posada en comú dels terrenys del sector i repartició equitativa d'aquests en funció de la participació de cada propietari), que inicialment va aprovar l'Ajuntament. Després, però, el va anul·lar arran d'un recurs presentat pel Bloc Olesà, aleshores a l'oposició. Davant d'això, la propietat engega una batalla legal contra l'Ajuntament. Els tribunals, però, van donar la raó el 2009 als propietaris de Cal Candi, que van poder registrar les finques resultants del projecte de reparcel·lació i assegurar els drets adquirits.

Amb un drets adquirits des d'aleshores per part dels propietaris dels terrenys, l'Ajuntament es va veure amb les mans lligades per aturar el projecte, ja que l'única via que podria aturar-lo, expropiar els 116.000 m2 del sector, tindria un cost d'entre 40 i 80 milions d'euros, i representaria la fallida econòmica del municipi. Per aquesta raó, l'opció que va prendre l'Ajuntament va ser la d'intentar millorar el pla parcial amb un conveni amb la propietat que, entre d'altres, aconsegueix la creació d'una gran zona verda central al sector i la creació d'una comissió tècnica, integrada per tècnics municipals i de la propietat, que vetllarà per la bona consecució de les obres.

Gràcies a l'acord amb la propietat, en comptes de zones verdes residuals, es crea una gran zona verda central de més de 7.000 m2 que permet conservar la zona boscosa actual. A més a més, s'elimina l'obligació prevista al Pla General vigent segons la qual l'Ajuntament havia d'assumir el 25% del cost d'esplanació de la futura ronda nord (amb un cost d'uns 340.000 euros). Alhora, el conveni recull la creació d'una comissió tècnica de seguiment que vetllarà per la qualitat de les obres, integrada per tècnics municipals i tècnics de la Junta de Compensació. També preserva sòl públic per a 88 habitatges d'interès social, 19.961 m2 d'espais lliures i 13.206 m2 per a equipament públic.

Tot i la defensa del canvi urbanístic, l'alcalde d'Olesa assegura que Cal Candi no és el model a seguir i que el seu grup hi ha estat en contra des de fa temps. Arribats a la situació actual, Riera va assegurar que «Cal Candi no és el nostre model, però creiem que la modificació és positiva». I va afegir que «lluitarem perquè el que ha passat a Cal Candi no passi amb Cal Car-reras, i es consideri zona no urbanitzable amb protecció agrícola», que és el que li exigeixen grups com la CUP.



Protestes contra el POUM

El col·lectiu Moviment Veïnal ha presentat 600 signatures que reclamen aturar l'actual proposta de POUM, que «comportarà la construcció de la Ronda nord i 250 xalets de luxe o la transformació d'un barri-gueto a la Central», segons l'opinió d'aquest col·lectiu.

Aquest col·lectiu s'està organitzant amb grups de treball. Hi ha un grup de suport i d'acompanyament al veïnat de les Planes. Asseguren els seus impulsors que «ja som més d'una vintena de col·lectius i associacions» que se sumen a la demanda per aturar l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) per tal d'engegar un procés de participació ciutadana «real i directa a tots els barris».