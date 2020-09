L'Ajuntament d'Igualada aprova una moció de rebuig a la inhabilitació del president Torra

El ple de l'Ajuntament d'Igualda que s'ha celebrat dimarts a la nit ha aprovat una moció de rebuig a la sentència que inhabilita el president Quim Torra per exercir càrrecs públics i el destitueix com a president de la Generalitat. La sentència es va comunicar el dilluns. Els grups a favor de la independència representats al ple d'Igualada ja es van presentar de manera unitària la mateixa nit de dilluns en l'acte de suport popular que es va fer a la plaça d'Igualada.

D'altra banda, en la mateixa sessio, el ple de l'Ajuntament va rebutjar una moció no resolutiva presentada per Cs perquè es fes un pla contra l'ocupació il·legal d'habitatges. En aquest cas, JxI, grup de govern es va abstenir, i la moció no va prosperar per l'oposició d'ERC, Igualada Som-hi i PobleActiu. En matèria d'habitatge, en canvi, sí que va prosperar una moció per posar en marxa la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

ERC i Poble actiu asseguren en la seva proposta que "en 9 anys de govern municipal no s'ha ofert ni un sol pis de lloguer accessible municipal" i que la manca de polítiques actives d'habitatge durant aquests anys "ara més que mai és un problema important per a molta gent".

Es va plantejar al govern municipal que dugui a terme les propostes que planteja el Síndic de Greuges de Catalunya en l'àmbit local, com per exemple "formalitzar acords amb les entitats financeres que permetin la cessió dels habitatges desocupats per destinar-los al lloguer social, sancionar a bancs i grans tenidors que tinguin habitatges buits, concessió d'ajudes per rehabilitar pisos degradats per tal que s'ofereixin en règim de lloguer social i bonificacions fiscals en l'IBI per aquells propietaris que ofereixin els seus pisos a preus assequibles". Des d'ERC consideren que "les ajudes extraordinàries públiques han estat pràcticament inexistents i l'obra de govern per donar resposta a una problemàtica que fa anys que dura ha brillat per la seva absència" i per això demanen "actuar de forma immediata" en l'aplicació de les mesures urgents que indica el mateix Síndic de Greuges.

I també s'apel·la a la recent llei aprovada el passat 9 de setembre al Parlament de Catalunya que legisla mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge impulsada pel Sindicat de Llogaters.

Encara en el debat de mocions, el ple en va aprovar una altra, aquesta per unanimitat, de suport a les persones migrades de Mòria Lesbos.

Entre d'altres punts, en la sessió extraordinària ila ordinària del ple es va aprovar també el compte general del 2019, es va ratificar l'acord per la integració de l'escola de l'Ateneu a la xarxa pública de la Generalitat i es van donar compte de decrets en relació a contractacions de personal i la contractació d'un vehicle per a la policia local.