L'Estival de Jazz d'Igualada es trasllada a la tardor amb cinc concerts en diferents espais de la ciutat

La 8a edició de l'Estival de Jazz d'Igualada, un certamen que aposta per l'impuls de joves talents de l'escena catalana, tindrà lloc del 9 al 24 d'octubre en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'acostar el jazz a tots els públics. El certamen es trasllada del juny a la tardor per la covid-19. Enguany, el músic i compositor Àlex Cassanyes serà el protagonista del clàssic Carta Blanca, que donarà el tret de sortida al festival. Les entrades, totalment gratuïtes, s'hauran de reservar prèviament per poder controlar els aforaments. Els espais on tindran lloc els concerts són el Teatre de l'Ateneu, la Bastida, el Teatre de l'Aurora i la Sala Sita Murt.