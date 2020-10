Calaf provarà una aplicació de transport públic que guanya l'SmartChallenge

Les solucions innovadores basades en tecnologies digitals avançades proposades per les empreses Shotl, Easy2bwise, Sense4Care i Maccion han estat les guanyadores de la sisena edició del concurs d'innovació oberta promogut pel departament de Polítiques Digitals i Administració Pública SmartCatalonia Challenge, que ahir va celebrar la final al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona. Shotl presenta una aplicació per gestionar un sistema de transport públic a la carta per a la zona de Calaf i les poblacions de l'entorn.

L'acte va tenir la participació del director general d'Innovació i Economia Digital, Dani Marco; del director general Desenvolupament Rural, Oriol Ansón, i del vicepresident de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, Sebastià Mata.

A la final hi van competir en directe un total de 10 empreses seleccionades com a finalistes entre les 64 propostes que s'han presentat en aquesta edició, la primera que surt de l'àmbit urbà en què s'havia focalitzat fins ara el concurs per centrar-se en la transformació del medi rural. En aquesta edició s'ha comptat amb la col·laboració de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que és qui ha definit els reptes i necessitats del medi rural a resoldre amb l'aplicació de solucions tecnològiques innovadores.

El primer premi se l'endú l'empresa de Sant Cugat Shotl. Es tracta d'un programari que permet als operadors de transport oferir transport a demanda, sense rutes ni horaris fixos sinó que el recorregut es crea en temps real segons les peticions fetes a través d'una app. Es proposa provar-la per a la connexió entre Calaf i els municipis de l'Alta Segarra.

El segon premi ha recaigut en Easy2bwise. Es tracta d'una aplicació per a la captació i gestió del relleu generacional en l'àmbit rural, una solució en línia completa que permet captar de manera automàtica tant els nous casos de relleu com les persones interessades en l'entorn rural, per tal de proposar les més adequades per a cada cas.

Stat-on, que té el tercer premi, ha desenvolupat el projecte Sense4Care, una solució que permet el monitoratge de manera remota d'un malalt de Parkinson en àrees rurals. L'Stat-on és un dispositiu mèdic certificat que ha obtingut reconeixement científic rellevant.



Premi extraordinari

I el premi extraordinari Volta és per a la solució que proposa l'empresa Maccion, una plataforma de logística circular compartida per a una economia de proximitat, al servei tant dels consumidors que busquen proximitat en les seves compres com dels petits productors i establiments que volen augmentar vendes i reduir costos logístics.

Les tres primeres propostes guanyadores han rebut premis en metàl·lic per un valor total de 20.000 euros i, en el cas de la primera, l'oportunitat de fer una prova pilot sobre el terreny amb l'ARCA. Per tant, aquesta aplicació sobre Calaf es podrà provar.