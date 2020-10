Unes 200 persones 'tornen a votar' en la concentració d'Igualada

Unes 200 persones van commemorar el tercer aniversari de l'1-O a Igualada tornant «a votar» de manera simbòlica. Ho han fet a tocar de la caserna de la Guàrdia Civil, ja que els Mossos d'Esquadra n'havien tancat el perímetre i no s'hi van poder aproximar. L'acte, que va incloure la lectura d'un manifest on s'instava els assistents a no desistir «en l'objectiu de la independència», va tenir la participació de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que va fer una crida a aprendre dels errors «del passat» i especialment a no esperar que l'Estat «vulgui negociar».

La concentració va acabar amb la crema d'un ninot amb la fotografia del rei Felip VI.