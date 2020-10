Justícia indemnitza una igualadina agredida sexualment per un pres

El departament de Justícia ha indemnitzat amb 500.000 euros una dona d'Igualada a qui l'anomenat violador de Martorell va agredir sexualment i va intentar matar l'octubre del 2016, quan gaudia d'un permís de sortida que li va concedir la presó on complia condemna per fets similars.

La víctima va presentar el 6 de novembre del 2018 una reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Generalitat per un «funcionament anormal i irregular» dels serveis penitenciaris a causa de l'«error» en l'avaluació de la «perillositat» del violador, que el departament de Justícia ha estimat parcialment.

La resolució de la conselleria ha acordat indemnitzar la dona amb 500.000 euros, si bé la víctima en demanava 1.250.000 euros.

Els fets es remunten al 29 d'octubre del 2016, quan Tomàs Pardo Caro, conegut com el violador de Martorell, va segrestar, va violar i va intentar matar la dona apunyalant-la. Després la va llançar per un barranc i la va tapar amb terra creient que l'havia matada mentre gaudia d'un permís penitenciari. El segrest de la dona s'havia produït a la zona d'Igualada i la violació i l'intent d'assassinat se suposa que va tenir lloc cap a la zona de Castellbisbal.

Pardo va assaltar la víctima mentre gaudia d'un permís que li va concedir la junta de tractament de la presó Ponent de Lleida, on l'home complia condemna per una altra violació comesa el 2002, després dels informes favorables emesos per l'equip tècnic multidisciplinari que avalaven la seva rehabilitació.

El departament de Justícia li va concedir el permís per haver superat amb èxit el tractament de rehabilitació d'agressors sexuals, que va seguir a la presó.

El jutjat de vigilància penitenciària li havia denegat fins a tretze ocasions els permisos per sortir de la presó, però l'Audiència de Barcelona va confirmar la decisió de la Generalitat d'excarcerar-lo. Per aquests fets del 2016, l'Audiència de Barcelona va condemnar el 2019 el violador a 70 anys de presó. Durant el judici, ell mateix va admetre les acusacions.

Tot i la indemnització de 500.000 euros que li ha concedit la Generalitat, la dona, que prefereix mantenir-se en el més absolut anonimat, lamenta que la conselleria no admeti cap tipus de negligència en l'actuació de l'esmentat centre penitenciari, el que li ha causat un «immens dany moral» per uns «errors de diagnòstic», assenyala el seu advocat, Manuel Zumón.

Per això la dona critica que no s'emprengui la «necessària investigació interna» per detectar per què «van fallar estrepitosament» els informes d'aquest centre penitenciari favorables al permís, i així poder evitar «tràgics errors en el futur».