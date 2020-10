L'Ajuntament d'Òdena exigeix a la Generalitat un pla per «combatre les ocupacions delictives»

L'Ajuntament d'Òdena exigirà a la Generalitat que "actuï" davant de l'increment evident de casos d'ocupacions delictives i contra els problemes de convivència que generen. El ple ha aprovat una moció on reivindica un pla interdepartamental contra l'ocupació i amb la "coordinació efectiva" dels diversos cossos policials. També reclama dotar de més competències els governs municipals per poder "amb celeritat i diligència". Insta a crear la figura del Fiscal especialitzat en aquelles zones en què la problemàtica sobre les ocupacions i els delictes vinculants suposin una sobrecàrrega del sistema, i reclama que els òrgans juciaials estableixin "uns criteris interpretatius clars", mentre no es modifiqui la legislació sobre la matèria.

El govern municipal de Fem Òdena ja va denunciar l'auge de les ocupacions delictives al municipi a principis d'any. No obstant això, ha estat el grup municipal del PSC qui va presentar la moció al ple municipal, a la que s'hi van adherir Fem Òdena i Òdena a Fons.

L'acord apel·la a la necessitat de lluitar per erradicar la conflictivitat social i de convivència derivades de les ocupacions delictives, lluitar contra l'existència d'habitatges buits de grans tenidors, impulsar polítiques d'habitatge eficaces i incrementar exponencialment els recursos que s'hi destinen, reforçar la coordinació de les administracions, establir un criteri uniforme de les fiscalies generals de les comunitats autònomes sobre l'ocupació il·legal. Apunta a la necessitat d'abordar de manera diferent les diverses tipologies d'ocupació i lluitar de manera "efectiva" contra les màfies que s'aprofiten de la necessitat de les famílies.

El text demana, d'una banda, que el Govern de la Generalitat actuï davant de l'increment evident de casos d'ocupacions a Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat genera, a través d'un pla interdepartamental contra l'ocupació i amb la coordinació efectiva dels diversos cossos policials a través de les juntes de seguretat locals.

També exigeix modificar el Decret llei 17/2019 de mesures urgents per a l'accés a l'habitatge per dotar de més competències els governs municipals per actuar de manera eficaç contra la delinqüència i les ocupacions il·legals. Considera que cal impulsar convenis amb els municipis, amb delegació de tasques i de recursos de proximitat, per poder afrontar les ocupacions amb celeritat i diligència.

La moció apunta la necessitat de crear la figura del Fiscal especialitzat en aquelles zones en què la problemàtica sobre les ocupacions i els delictes vinculants suposin una sobrecàrrega del sistema. I reclama que el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i les audiències provincials estableixin "uns criteris interpretatius clars", mentre no es modifiqui la legislació sobre la matèria, per tal de garantir "la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i els delictes vinculats".