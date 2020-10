Jutgen un pastor evangèlic de Collbató per abusos a una nena durant quatre anys

L'Audiència de Barcelona jutjarà demà un pastor evangèlic de Collbató que és acusat d'abusos sexuals continuats a una nena, quan aquesta tenia entre 6 i 10 anys, segons l'escrit d'acusació de la fiscal.

D'acord amb aquest escrit del ministeri públic, l'home hauria abusat de la menor entre els anys 2011 i 2015, aprofitant estades de la nena al seu domicili. Segons la narració del fiscal, el pastor evangèlic, D. S. H., i la seva esposa havien establert una relació d'amistat i confiança amb els pares de la nena, de manera que rebien tot sovint a casa seva la família de la menor, formada pels pares i els seus tres fills.

Hi havia tanta confiança que en algunes ocasions la família encar-regava la cura dels menors al matrimoni, i fins i tot hi havien arribat a pernoctar a casa seva. Va ser aprofitant aquesta situació, i sent coneixedor de l'edat de la nena, que l'home va aprofitar l'accés que li permetien les seves estades al seu domicili, la gran diferència d'edat i el domini que tenia sobre ella, ja que exercia un «rol similar al d'un avi», que amb la intenció de satisfer els seus desitjos libidinosos va abusar sexualment de la menor.

Segons el fiscal, no es pot determinar en quantes ocasions l'home presumptament va abusar de la nena, però en tot cas considera que els fets van passar de forma aproximadament setmanal entre els anys 2011 i 2015.

Per aquests fets, la fiscalia acusa l'home de delicte continuat d'abusos sexuals sobre una menor de 13 anys, i per això demana per a ell una pena de 6 anys de presó. El fiscal també demana que a l'home se li prohibeixi comunicar-se i acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima, al seu domicili, a l'escola o als llocs que ella freqüenti, durant els deus anys posteriors als d'una eventual condemna de presó. En les conclusions provisionals, també es demana que se li imposi una condemna de llibertat vigilada durant vuit anys.

El judici se celebrarà demà a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona.