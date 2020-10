El Bloc olesà fa renunciar 4 persones de la llista per triar el substitut d'Eva Creus

Ivan Carreira, del Bloc Olesà, serà el regidor a partir del proper ple municipal rellevant a Eva Creus. Carreira, que va ocupar el lloc 13 a la llista electoral del Bloc Olesà a les passades eleccions municipals, assumirà les mateixes regidories que duia Eva Creus fins a la seva renúncia, feta efectiva al darrer Ple: Medi Ambient i Sostenibilitat i Espai Públic i Equipaments. De fet, ja fa dies que treballa en el traspàs dels temes d'aquestes àrees centrades en el manteniment de la ciutat, per tal que l'impàs entre la renúncia de la regidora i la presa de possessió del nou regidor no impedeixi el correcte desenvolupament dels departaments.

El Bloc Olesà ha fet renunciar a 4 candidates de la llista que estaven situades per davant de Carreira, i que, en un hipotètic cas d'haver d'afrontar algun altres relleu perden el seu dret a representar la seva formació.L'alcalde i cap de files del partit, considera que Iván Carreira té el perfil més ajustat per a les regidories que va deixar Creus.



Ivan Carreira, de 47 anys, és projectista industrial mecànic. En l'àmbit professional ha treballat tant en empreses dedicades a l'obra civil -col·laborant en dissenys de ponts atirantats i superestructures- com en enginyeries dedicades a la maquinaria especia i robòtica. Precisament, el seu perfil professional ha estat l'element que ha fet que la tria de la persona substituta d'Eva Creus recaigués en Carreira, i no en les persones que estaven abans que ell a la llista electoral, segons ha destacat l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera.



L'alcalde ha recordat que "el Bloc Olesà sempre elabora les llistes buscant perfils de persones que estiguin dins l'àrea de coneixement d'alguna regidoria", i en aquest cas, el perfil que millor s'ajustava a les àrees que havia d'assumir era Ivan Carreira. De tota manera, ha assegurat Riera, "vam parlar amb les persones que el precedien a la llista i que van poder escollir si volien prendre possessió del càrrec o renunciar-hi, i van entendre que el millor per al lloc era l'Ivan". Per aquesta raó l'alcalde ha volgut agrair "la generositat de les persones que a la llista anaven davant seu", i que eren Susana Yáñez (que ja va ser regidora el mandat anterior), Eva Juan, Mercè Díez i Montse Velasco.