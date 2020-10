Igualada comerç lidera un debat sobre el sector que es farà des de l'Anoia

Igualada Comerç organitzarà un Fòrum a la capital de l'Anoia sobre el comerç. Es tracta d'una jornada on "poder compartir i conèixer les diferents realitats del comerç a tot el territori català i obrir un debat de com es pot afrontar el futur més immediat i com s'adapta el comerç a aquesta nova realitat", segons han explicat fonts de l'eniitat. Igualada Comerç ja ha presentat la idea a la Generalitat, concretament a la delegació del departament d'Empresa de la Catalunya central.

La proposta de Fòrum ja ha estat exposada a l'Ajuntament d'Igualada i la Generalitat de Catalunya que han donat el seu suport. El format que es farà servir serà híbrid, entre presencials i virtual. Es treballarà en un espai central a Igualada a on hi hagi les ponències i presentacions amb la limitació capacitat d'assistents que permeti la normativa en el seu moment.

Pel seguiment es pensa a involucrar a la resta d'associacions comercials de Catalunya i a les Cambres de Comerç perquè puguin facilitar un espai tecnològic per seguir el fòrum des dels diferents punts de Catalunya via streaming.

Aquests pròxims mesos, sempre segons fonts de l'entitat, es farà la difusió oportuna per tal de poder tenir idees, continguts i propostes amb la voluntat que l'esdeveniment sigui "un punt de referència pel que fa al comerç de proximitat i serveixi de suport i ajuda als professionals del sector".

La voluntat de fer aquesta jornada ve per la situació que de debilitat del comerç afectat per la crisi dels mesos de covid i els posteriors. Han estat moltes les iniciatives sorgides per donar resposta a noves fórmules de servei i atenció al client. L'adaptació a aquesta nova situació junt amb el futur pròxim, són qüestions que interessen de ple als comerciants.

En la darrera edició de la Botiga al carrer, Igualada Comerç, va rebre contactes d'entitats de comerciants de diferents punts de Catalunya per conèixer i compartir l'experiència d'aquest esdeveniment amb les mesures de seguretat adoptades. "Aquest intercanvi d'experiències i de coneixement ha estat molt positiu alhora ha obert una realitat que és la necessitat de mantenir aquesta connexió entre entitats professionals del sector", segons els comerciants igualadins.

Per tot això ha sorgit la iniciativa d'