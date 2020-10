L'Ajuntament d'Olesa alerta que li creixen les sancions a l'illa de vianants

L'illa de vianants del Nucli Antic d'Olesa de Montserrat torna a estar activa des del 14 de setembre, després de cinc mesos i mig de suspensió com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus. Les càmeres que registren les matrícules han detectat en els darrers dies un alt nombre de vehicles que hi accedeixen sense l'autorització corresponent.

Durant els primers dies de represa la Policia Local només va emetre avisos a les persones conductores infractores, però des de fa una setmana s'han començat a imposar sancions, que s'han incrementat respecte de les que s'emetien abans de l'aturada pel coronavirus.

L'Ajuntament d'Olesa fa una crida als conductors perquè es respectin les restriccions d'accés a l'illa de vianants, creada precisament per protegir el vianant en un barri on hi ha dos centres educatius i carrers molt estrets però amb un alt grau de trànsit. En aquest sentit, el setembre del 2019 les càmeres van detectar el pas de 43.000 vehicles mensuals, és a dir, uns 1.300 vehicles cada dia. Durant el primer mes de funcionament de l'illa de vianants, el mes de febrer passat, les càmeres van registrar gairebé un 50% menys de pas de vehicles, amb un total de 22.000 vehicles al mes, és a dir, uns 700 diaris.

L'illa de vianants comprèn la zona emmarcada, per la banda nord, des del carrer de Santa Oliva cap al sud; des d'Anselm Clavé cap al nord; des de la Riera de Can Carreras cap a l'oest i des del carrer Vall d'Aran cap a l'est. A cadascuna de les entrades a la zona de l'illa s'han instal·lat càmeres, sis en total, que fan lectura de les matrícules de tots els vehicles de motor que hi accedeixin. Per ser vehicle autoritzat, cal registrar la matrícula a l'Ajuntament. Per poder accedir a l'illa cal tenir autorització, si bé hi ha uns horaris de càrrega i descàrrega.