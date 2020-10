Igualada posa en servei un nou espai d'aparcament gratuït al centre de la ciutat

Igualada ha posat en servei una nova zona blanca d'estacionament, situada entre el carrer Delícies i el C/ Virtut, que té capacitat per a 26 cotxes i 4 motos. L'espai ha entrat en funcionament aquest dimarts. És una zona d'aparcament gratuïta que completa el nou "eix amable" per als vianants que uneix el nucli antic amb el Mercat de la Masuca. Igualada, a diferència d'altres ciutats com ara Manresa, té la concessió de la zona blava en una empresa municipal.

L'alcalde, Marc Castells, i Montse Esquius, presidenta de l'Associació de Botiguers de la Masuca, han estrenat l'espai i també han fet una passejada pels carrer del Pare Mariano, el passatge de Cornet i el carrer de la Virtut, acompanyats del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, i de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives.Les zones blanques aprofitant espais sense urbanitzar al nucli central