Plataforma per la Llengua crea un nucli de promoció del català a Igualada

Presentació del grup d'Igualada de Plataforma per la llengua PPL

Plataforma per la Llengua ha creat un grup a Igualada. El secretari de la Junta Executiva de l'entitat, Francesc Marco, va ser l'encarregat de presentar el grup diumenge, segons han explicat fonts de la mateixa entitat. El local del Barri de Xauxa va acollir l'acte de presentació del nou nucli territorial d'Igualada de la Plataforma per la Llengua, que va omplir amb èxit l'aforament permès de la sala. L'esdeveniment, que va començar a les 19 h, va comptar amb la presència del secretari de la Junta Executiva de l'entitat, Francesc Marco, i els voluntaris que, des d'ara ja fa un mes, treballen per activar el nou nucli local d'Igualada.

Amb aquesta iniciativa, l'entitat espera dur a terme accions dirigides a millorar la promoció del català de manera transversal en aquells barris de la lciutat on la llengua ha estat més poc present en els darrers anys. També es preveuen campanyes de sensibilització per subratllar la importància de no canviar de llengua amb potencials nous parlants.

L'acte va tenir, a més, l'acompanyament musical de David Martí. El cantautor és un jove artista emergent de Castellfollit del Boix (Bages). Va començar els estudis de violí al conservatori d'Igualada, però aviat els va deixar a un costat per començar de manera autodidacta a aprendre nous instruments i endinsar-se en el món de la creació de cançons amb esperit crític.