El projecte per connectar Calaf amb la Llosa de Cavall surt a informació pública

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha tret a informació pública el projecte per connectar Calaf amb el pantà de la Llosa del Cavall, que s'arrossega des de fa anys. Les obres durarien un mes i mig i tindrien un cost de 224.900,43 euros. Permetrien al municipi anoienc, sense aigua potable des del mes d'agost, solucionar els problemes derivats de l'excés de nitrats. Cal recordar que, en paral·lel, l'Ajuntament té intenció de construir, de cara a la tardor de 2021, una planta per desnitrificar l'aigua. Al projecte de connexió amb la Llosa, publicat al DOGC el passat 1 d'octubre, s'hi podran fer al·legacions fins a final de mes.

Actualment, la connexió enllaça la Llosa de Cavall amb el dipòsit d'Òdena, amb un únic dipòsit de regulació intermedi de 3.000 m3 de capacitat, ubicat al municipi de La Molsosa. El projecte constructiu de l'abastament del Cardener va preveure diverses derivacions, algunes de les quals es van completar de manera total i d'altres no, entre elles la Derivació de Calaf entre el dipòsit de La Molsosa i els dipòsits de Calaf.

La nova connexió consisteix en una canonada que comença just abans d'entrar al dipòsit de la Molsosa i finalitzarà a pocs metres del límit de la parcel·la dels dipòsits municipals de Calaf. D'acord amb el projecte, els treballs estan pressupostats per 224.900,43 euros, dels quals 1.290,15 es destinaran a l'expropiació de tres terrenys, corresponen a sòls de naturalesa rústica destinats al correu de cereals de secà, un dels quals pertany a l'Ajuntament de Calaf.



Una obra complementària

En paral·lel, Calaf té intenció de posar en marxa, de cara a la tardor de 2021, una planta de desnitrificació de l'aigua. Costarà al voltant de 600.000 euros i l'ACA subvencionarà el 70%. La nova infraestructura permetrà captar l'aigua dels pous de Calaf, que tot i ser abundant en quantitat acumula massa nitrats, i tractar-la perquè compleixi amb els nivells permesos. Segons els estudis, gràcies al tractament se situarien en uns 26 mg/l –el topall està en 50.

Aquest fet permetrà al municipi disposar d'una quantitat "extra" d'aigua, en cas que es produeixin restriccions al pantà de la Vall de Lord. L'altre aspecte és el cost. Segons dades de l'Ajuntament, el preu del metre cúbic de la Llosa del Cavall rondarà els 0,7 euros, mentre que la dels pous, inclòs el tractament a la planta, serà d'uns 0,22.



Sense aigua des de l'agost

Calaf porta des del 18 d'agost sense aigua potable degut a la davallada del cabal a la riera del Mantellí, amb la qual es barreja, a la potabilitzadora, l'aigua dels pous de Calaf per assolir els registres de nitrats permesos. A hores d'ara, encara no s'han pogut assolir els registres recomanables per les autoritats sanitàries.