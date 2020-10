S'inicia el procés per obrir l'aixeta de l'aigua de la Llosa del Cavall a Calaf

Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha tret a informació pública la redacció del projecte per connectar Calaf amb el pantà de la Llosa del Cavall, que s'arrossega des de fa anys i que hauria de suposar la solució definitiva als problemes de manca de qualitat de l'aigua que té la població. En aquests moments, justament, la població passa per un dels episodis més greus dels darrers anys.

Les obres ni tenen un gran cost ni tenen un gran temps d'execució, per la qual cosa encara sorprèn més la tardança de l'administració catalana per resoldre la situació. La durada és d'un mes i mig i tindrien un cost de 224.900,43 euros. De fet, la canonada amb l'aigua de la Llosa del Cavall ja arriba pràcticament als dipòsits de Calaf i, justament per això, s'ha reclamat aquesta obra com la intervenció més adequada per resoldre el problema de qualitat de l'aigua i de potabilitat de dues captacions actuals.

En paral·lel, l'Ajuntament té intenció de construir, de cara a la tardor del 2021, una planta per desnitrificar l'aigua. A la licitació del projecte de connexió amb la Llosa, publicat al DOGC l'1 d'octubre, s'hi podran fer al·legacions fins a final de mes.

L'Ajuntament de Calaf s'ha queixat de la tardança a prendre la mesura i a iniciar la tramitació del projecte constructiu, que ara es posa en marxa. Les preses de decisions i els períodes legals per dur a terme una obra pública fan que aquesta connexió que no té complicacions tècniques no pugui ser executada en l'actual moment d'urgència.

Actualment, des de la Llosa de Cavall hi ha una canonada fins al dipòsit d'Òdena, amb un únic dipòsit de regulació intermedi de 3.000 m3 de capacitat, ubicat al municipi de la Molsosa. El projecte constructiu de l'abastament del Cardener va preveure diverses derivacions, algunes de les quals es van completar de manera total i d'altres no, entre aquestes la derivació de Calaf entre el dipòsit de la Molsosa i els dipòsits de Calaf (uns quatre quilòmetres).

Ja hi ha construïda una connexió des del dipòsit de la Molsosa fins a Calaf, però està incompleta. D'acord amb el projecte, els treballs estan pressupostats per 224.900,43 euros, dels quals 1.290,15 es destinaran a l'expropiació de tres terrenys, corresponen a sòls de naturalesa rústica destinats al correu de cereals de secà, un dels quals pertany a l'Ajuntament de Calaf.

Les obres, segons es descriu al plec de condicions, consistiran en la construcció de tres casetes on hi haurà les vàlvules i els equips electromecànics per garantir la distribució de l'aigua fins a la xarxa municipal.

En paral·lel, Calaf té intenció de posar en marxa, de cara a la tardor del 2021, una planta de desnitrificació de l'aigua. Costarà al voltant de 600.000 euros i l'ACA subvencionarà el 70%. La nova infraestructura permetrà captar l'aigua dels pous de Calaf, que tot i ser abundant en quantitat acumula massa nitrats i trihalometans, i tractar-la perquè compleixi amb els nivells permesos. Segons els estudis, gràcies al tractament se situarien en uns 26 mg/l –el topall està en 50.

Aquest fet permetrà al municipi disposar d'una quantitat «extra» d'aigua, en cas que es produeixin restriccions al pantà de la vall de Lord. L'altre aspecte és el cost. Segons dades de l'Ajuntament, el preu del metre cúbic de la Llosa del Cavall serà del voltant dels 0,7 euros, mentre que la dels pous, incloent-hi el tractament a la planta, serà d'uns 0,22.

Des del 18 d'agost Calaf no té aigua potable a causa de la davallada del cabal a la riera del Mantellí, amb la qual es barreja, a la potabilitzadora, l'aigua d'un altre pou de Calaf per assolir els registre de nitrats permesos. A hores d'ara, encara no s'han pogut assolir els registres recomanables per les autoritats sanitàries. La setmana passada, Calaf va fer una assemblea pública per exposar la situació a la població.