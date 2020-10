Endesa millora la qualitat del servei elèctric a la part central i més antiga d'Igualada

Endesa invertirà durant aquest últim trimestre de l'any fins a 150.000 euros a renovar i millorar la xarxa elèctrica de mitjana tensió del nucli urbà d'Igualada amb l'objectiu de reforçar la qualitat del subministrament elèctric a 10.000 clients del municipi. De moment ja s'ha fet la primera de les actuacions, al barri del Rec, i se'n faran tres més: dues al nucli antic i una a Set Camins.

Les obres consisteixen a estendre nou cablatge subterrani de mitjana tensió a 25 kV o a substituir el que hi ha per un de nou de nova tecnologia, amb major secció i més resistent, segons expliquen fonts de l'empresa. Així, s'augmentarà la capacitat de transport de les línies i es deixaran preparades per si fos necessari ampliar el servei i absorbir puntes de demanda concretes, així com el consum de nous clients. Aquest tipus de treballs ja s'han realitzat al carrer de la Creueta i al carrer del Sol (al Rec), i properament es portaran també a terme a dos punts del nucli antic: al carrer del Clos i al carrer del Paradís, juntament amb un tram del carrer de l'Aurora.

Fonts de l'empresa elèctrica també expliquen que al carrer de Masquefa (a Set Camins) s'incrementarà la tensió del cablatge d'11 a 25 kV, cosa que farà que per la mateixa línia hi pugui passar el doble d'energia que abans. Això possibilita no només esponjar les càrregues, sinó que també permet atendre eventuals puntes de consum (tant a l'estiu com a l'hivern) i de servei si hi ha creixements.