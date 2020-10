Esparreguera troba irregularitats en el servei de recollida de la brossa

L'Ajuntament d'Esparreguera obrirà un expedient sancionador a Servitransfer, l'empresa concessionària de la recollida d'escombraries de la població, per presumptes irregularitats en el servei de recollida, segons han explicat fonts municipals.

Una auditoria que la regidoria de Salut Pública i Espai Natural ha encarregat a l'empresa Tecnoambiente SLU assenyala fins a 30 incompliments per part de l'empresa concessionària a l'hora de prestar el seu servei. El govern municipal ha posat l'informe en coneixement dels grups de l'oposició. Ho va fer en la darrera Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat. En aquests moments, segons han explicat fonts municipals, els serveis jurídics municipals estudien el procediment i la quantia de la sanció en funció de les irregularitats comeses, al mateix temps que la prioritat de l'Ajuntament passa perquè l'empresa millori de forma immediata el servei que presta per tal que aquest s'ajusti als plecs del contracte de licitació, que està vigent fins al juliol de 2021.

Paral·lelament, l'Ajuntament està acabant de definir el nou model de gestió de residus que entrarà en vigor el 2022 i posarà en marxa aquesta tardor una enquesta ciutadana digital per a conèixer els hàbits en la separació dels residus i l'opinió en aspectes concrets del servei.

El regidor de Salut Pública i Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha explicat que «l'auditoria ha detectat una sèrie d'incompliments, però l'informe tècnic que s'ha fet per valorar-ne els resultats indica que són fets aïllats esmenables i que, per tant, no són motiu suficient per liquidar el contracte amb l'empresa». Entre les infraccions tipificades com a molt greus hi ha la no recollida per part dels operaris d'alguns contenidors de rebuig que estan duplicats; la retirada de les illes emergents abans de l'horari establert, fet que fa que quedin bosses per recollir a partir d'aquesta hora; deixar de recollir saques d'esporga concertades per a un dia en concret i recollir els residus generats en el mercat no sedentari dels dijous de manera indiscriminada dins el camió.

Així mateix, durant l'auditoria no s'ha detectat el servei de neteja exterior dels contenidors en superfície i s'ha identificat que el servei de repàs de les àrees de contenidors soterrats dels diumenges passa de llarg d'algunes àrees amb residus abandonats al seu voltant. També s'han identificat alguns vehicles amb pèrdues de residus líquids i d'altres camions amb caixa oberta sense lona amb pèrdua de càrrega mentre oirten a terme el servei.