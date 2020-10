Igualada Som-hi anuncia que la ciutat tindrà 15 pisos de lloguer baix

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha anunciat que els 15 pisos de lloguer assequible que va aconseguir incloure al Pressupost de l'Ajuntament es faran al carrer de Sant Carles número 58, al dar-rere del Mercat de la Masuca. La formació ha detallat que ja s'ha formalitzat el primer pas per fer el projecte, com és l'adquisició del solar, de 1.070 metres quadrats, on es construiran els habitatges.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat que, «després de 10 anys, Igualada tornarà a construir habitatge públic municipal. És un pas endavant per garantir el dret a l'habitatge per a famílies i col·lectius vulnerables i per això vam lluitar per incloure-ho al Pressupost».

Cuadras recorda que «a la ciutat hi ha una situació d'emergència habitacional davant l'increment del preu dels lloguers que hi ha hagut els darrers anys per la manca d'oferta i l'existència de molts pisos buits i degradats. L'Ajuntament cal que posi totes les eines per garantir el dret a l'habitatge i les promocions d'habitatge públic són una eina que va en aquesta direcció i per això la vam plantejar fins que el govern va acceptar posar-la al Pressupost».

La nova promoció d'habitatge públic del carrer de Sant Carles aconseguida per Igualada Som-hi se sumarà als pisos municipals que ja existeixen al carrer de la Soledat, a la plaça del Rei i al carrer Nards i que van ser construïts quan a la ciutat hi governava l'esquerra progressista. La promoció serà desenvolupada per la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMHA).

Igualada Som-hi sempre ha denunciat que Igualada té un problema amb l'habitatge i que calen accions contundents per part de l'Ajuntament per a posar-hi solució. El grup de Cuadras s'adjudica les medalles per haver fet incorporar als pressupostos que es doblessin les ajudes per a la rehabilitació de pisos buits que es puguin destinar a lloguer assequible i reactivar zones de la ciutat fosques i buides.

Cuadras assegura que «som l'únic grup de l'oposició que, a més de dir que calen polítiques d'habitatge a la ciutat, ens arremanguem per fer-les possible». «Nosaltres no ens limitem, com altres grups van fer al ple de la setmana passada, a presentar mocions no resolutives reclamant habitatge assequible i a enviar notes de premsa (en relació amb ERC), sinó que treballem per fer realitats», ha afegit. Cuadras diu que vol tenir «capacitat de condicionar el govern per acordar i aconseguir polítiques per a la gent».