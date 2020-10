Els restaurants d'Òdena agafen el relleu a la Fira de la Vinyala i ofereixen plats de cargols

Òdena celebra les primeres Jornades Gastronòmiques de la Vi-nyala. La proposta dona el relleu a la Fira de la Vinyala, una festa amb productors, artesans i, sobretot, cuiners que havia pres cos en els darrers anys a la població anoienca.

La nova visió de l'entorn del cargol vinyala són unes jornades promogudes per l'Ajuntament d'Òdena, amb l'objectiu de posar en relleu la importància de la tradició culinària de la població i dels cargols de vinyala, que és un menjar molt lligat a la zona, en un ter-ritori de vinyes i de camps de conreu.

Les primeres Jornades Gastronòmiques de la Vinyala tindran lloc durant tot el mes d'octubre. Hi participaran sis restaurants del municipi –el restaurant Samuntà, el bar Jordi, Il Nuovo Caffé, el restaurant Carpi, el restaurant Scorpia i el bar Fènix–, que proposaran diferents receptes de la cuina del cargol. Hi haurà propostes variades, des dels cargols a la llauna amb romesco i allioli a la cassola de vinyales picantones, passant per cargols al pebre negre, cargols a la gormanda o cargols en suc a l'estil de l'àvia amb cansalada, costella, botifarra blanca i botifar-ra negra. Entre els restaurants participants hi ha el guanyador de la millor tapa, escollida pel jurat, de l'edició 9.1 de la Fira de la Vinyala, el bar Fènix.

El vinyal, també conegut com a cargol de les vinyes Otala punctata, ha pres la denominació peculiar i pròpia de Vinyala al voltant d'Òdena. En altres zones de Catalunya també és conegut com el cargol cristià i, fins i tot, com el cargol jueu.

La seva closca és gruixuda i sòlida, amb un diàmetre de fins a 4 cm, més deprimida i d'espiral més baixa. És de color marró amb petites taques difuses més clares, i la propietat organolèptica que més el defineix és la seva textura melosa, que el dota de grans qualitats per ser cuinat en cassola, enfront d'altres espècies potser més conegudes com els bovers.



Enfortint la identitat

«A partir de la bona acollida de les edicions precedents de la Fira de la Vinyala i de l'experiència que suposaran aquestes jornades gastronòmiques, amb la participació de diferents restaurants, la voluntat és de crear properament a l'Anoia una Ruta Gastronòmica de la Vinyala», segons han explicat fonts properes al govern municipal. Ara, el govern local comença a dibuixar el projecte.