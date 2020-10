El conseller d'Acció Exterior posa en valor un projecte sobre la guerra de Bòsnia

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, va signar el Llibre d'Honor de l'Ajuntament d'Igualada ahir en el marc d'una visita institucional. Solé va mostrar la màxima predisposició a col·laborar amb el municipi, que «a dia d'avui té l'ull posat a la instal·lació de les noves tecnologies per construir aquesta república catalana més compromesa, més sostenible i més lliure».

Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, li va refermar el compromís del govern municipal i del consistori amb el Govern del país. Un cop acabada la visita institucional, la comitiva es va traslladar al Teatre Municipal l'Ateneu per assistir a l'estrena d' Encara hi ha algú al bosc, un projecte artístic sobre les ferides de la guerra dels Balcans. El conseller Bernat Solé apunta que des del departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat «s'ha ajudat a establir contacte amb aquestes dones, fills i filles sobrevivents d'aquesta guerra».

Aquest projecte artístic és fruit d'un minuciós treball de recerca periodística i creació escènica que Cultura i Conflicte ha portat a terme entre el 2018 i el 2020, i ara veurà la llum en format de documental, muntatge teatral i exposició fotogràfica. L'exposició fotogràfica d' Encara hi ha algú al bosc, la qual ha estat exposada del 5 a l'11 d'octubre al Vestíbul de l'Ateneu Igualadí, és un treball documental del col·lectiu Cultura i Conflicte amb fotografies a càrrec d'Oriol Casanovas Puigjané.

La visita guiada va comptar amb explicacions de Teresa Turiera-Puigbò, periodista i responsable d'investigació i recerca de Cultura i Conflicte i d'Eric Hauck, delegat de la Generalitat de Catalu-nya als Balcans, que va dir:« La importància de recordar a Bòsnia que aquí té un poble que l'estima, que l'ajuda i que es preocupa pels seus problemes».

Preestrena del muntatge teatral

El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada va ser l'escenari de la preestrena del muntatge teatral d' Encara hi ha algú al bosc, producció del Teatre de l'Aurora i Cultura i Conflicte. Un muntatge, escrit per Anna Maria Ricart, dirigit per Joan Arqué i protagonitzat pels actors i actrius: Ariadna Gil, Montse Esteve, Judit Farrés, Magda Puig, Òscar Muñoz, Pep Pascual i Erol Lleri. Marc Castells, l'alcalde d'Igualada, es va mostrar agraït de poder gaudir de la preestrena a Igualada i va dir que «la cultura té a veure amb la diversió, però també amb la reflexió».

L'obra, la qual, segons Hauck «tot el que apareix a l'obra és real, no està dramatitzat», dona veu a les dones que van sobreviure a les violacions sistemàtiques durant la guerra de Bòsnia i Hercegovina.