Envien a presó dos homes que es dedicaven al cultiu i tràfic de marihuana a Sant Esteve Sesrovires

El jutge d'Instrucció 4 de Martorell ha enviat a presó dos homes, veïns de Barcelona, que es dedicaven al cultiu i tràfic de marihuana des de dues cases que tenien llogades a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). A banda, els Mossos també van detenir dos homes més que han quedat en llibertat amb càrrecs. En total, quan la policia va entrar a registrar els dos habitatges hi va trobar més de 1.500 plantes i 40 quilos de maria preparada per començar a distribuir. A més, els agents van intervenir 3.500 euros en efectiu que els sospitosos guardaven a dins dels domicilis. A tots quatre se'ls acusa d'un delicte de pertinença a grup criminal, un altre de tràfic de drogues i un altre de defraudació de fluid elèctric.

La investigació va començar el mes de maig quan la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell dels Mossos va saber que en dues cases d'una urbanització de Sant Esteve Sesrovires s'hi estava cultivant marihuana a l'interior. Més endavant la policia catalana va poder confirmar que la droga estava controlada per un grup criminal que, a més, està especialitzat en l'explotació de plantacions arreu de Catalunya.

Fetes les corresponents diligències, el jutge va autoritzar l'entrada i escorcoll de les dues cases on hi van trobar la maria distribuïda en diverses estances. Els tècnics van constatar, també, que els detinguts tenien escomeses clandestines del subministrament elèctric, amb un consum deu vegades superior a l'habitual per un domicili d'aquelles característiques. Per això, van quedar acusats també de defraudació de fluid elèctric.

L'operació policial es va tancar amb quatre detinguts, d'entre 30 i 54 anys i de nacionalitat albanesa. Els quatre arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells i la llibertat amb càrrecs per als altres dos

