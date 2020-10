Veïns de Calaf exigeixen una solució per recuperar l'aigua potable al municipi

Veïns de Calaf han començat a agrupar-se per fer pinya i exigir una solució «immediata» per recuperar l'aigua potable. El municipi fa dos mesos que no en pot fer ús per al consum de boca, a causa de l'excés de nitrats. Malgrat que el projecte per connectar Calaf amb el pantà de la Llosa del Cavall està en tràmit, critiquen que la problemàtica «fa massa temps que dura» i posen en dubte que els treballs estiguin enllestits al llarg de l'any vinent. A més, critiquen que se'ls estigui cobrant el rebut sencer i que l'Ajuntament no ofereixi ajudes per sufragar el sobrecost que els està suposant haver d'adquirir l'aigua.

Els veïns de Calaf no tenen aigua potable des del 18 d'agost per l'excés de nitrats i, de moment, no hi ha data per recuperar-la. La raó és la davallada del cabal a la riera del Mantellí, amb la qual es barreja, a la potabilitzadora, l'aigua dels pous de Calaf per assolir els registres de nitrats permesos. Tot i que l'Ajuntament espera poder posar fi definitivament a aquests problemes al llarg de l'any vinent, els veïns asseguren que n'estan «farts» i dubten que així sigui. De moment, s'han començat a agrupar i, com a protesta, han penjat unes quantes ampolles d'aigua als seus balcons i en espais públics.

Joan López, impulsor del col·lectiu de veïns, explica que van demanar al consistori que oferís algun ajut als veïns per sufragar el fet que hagin de comprar ampolles d'aigua, com ara vals de descompte; o que es portessin dipòsits d'aigua temporalment. «Però ens van dir que no pot ser», es queixa, i remarca que, a més, estan pagant el rebut de l'aigua «a preu de potable i tampoc ens la pensen rebaixar».

Aquesta és la segona vegada, aquest 2020, que el municipi es queda sense aigua potable per culpa de l'excés de nitrats. La primera va ser al gener i va durar cinc setmanes. «Cada vegada els episodis són més freqüents», recalca López, que insisteix en el fet que la problemàtica «fa massa anys que dura». I és que es queixa que, cap dels darrers equips de govern municipal, «ha volgut posar fil a l'agulla».

La solució permanent a les deficiències passa, segons l'Ajuntament, per dues vies: la connexió amb la Llosa del Cavall i, a banda, la creació d'una planta per tractar els nitrats de l'aigua dels pous del municipi. Els veïns, però, desconfien que, com anuncia el consistori, les actuacions es duguin a terme al llarg de l'any que ve. De moment, aquest mes, l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha posat a informació pública el projecte per connectar Calaf amb el pantà de la Llosa del Cavall.

Francesc Martínez, membre del col·lectiu, també es mostra «cansat» de la situació. «És un dret bàsic i fonamental, del qual se'ns està privant», diu. A més, apel·la al fet de com els pot afectar a la salut. I és que, quan tenen aigua potable, «els nitrats sempre estan per sobre dels 45?mg/l i el topall de l'OMS és 50». També es queixa que sempre s'avisa de la prohibició «tard». «Poden passar dos dies entre que es fa l'anàlisi i es tenen els resultats», lamenta