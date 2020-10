Esparreguera vol tenir més serveis de bus urbà al matí per l'augment d'usuaris

L'Ajuntament d'Esparreguera té sobre la taula una readaptació dels horaris i serveis del bus urbà, sobretot els de primera hora del matí. Des de la represa del curs escolar, el servei ha notat un increment d'usuaris, que s'atribueix, en part, al canvi d'hàbits a partir de la pandèmia. El fet que escolars també facin servir el bus convencional també és un factor que incrementa el nombre d'usuaris. La franja de primera hora del matí és la que pateix més la tensió per aquesta nova situació.

L'Ajuntament ha reclamat a la concessionària del servei de bus urbà municipal, Monbus, que li faciliti informació per «adaptar el servei a les demandes reals de la població». El consistori ha demanat dades sobre el nombre de passatgers, les freqüències, els itineraris i els horaris reals de pas dels combois després de detectar que aquests no s'ajusten al que estableix el contracte i que, en hores punta, hi ha una sobredemanda del servei a causa de l'augment d'alumnes que l'utilitzen per desplaçar-se als centres educatius.

Amb aquestes dades a la mà, el consistori estudiarà diferents possibilitats per tal d'optimitzar el servei, especialment en la franja horària compresa entre les 7 i les 8 del matí, i conjugar les necessitats puntualment generades per accedir als centres educatius i les dels usuaris habituals del bus urbà.

Amb l'inici del curs escolar, el 14 de setembre, es va detectar un increment d'usuaris del servei de bus urbà a primera hora del matí, que es corresponent, principalment, a joves que es desplacen fins als instituts de la vila, que comencen la jornada a les 8 del matí, i, en menor mesura, a les escoles de primària, que inicien les classes a les 9. Des de fa un any el transport escolar no obligatori és gratuït per als alumnes que viuen als barris de Mas d'en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó i això ha fet augmentar la demanda, que no pot ser absorbida en la seva totalitat pel bus escolar. Això fa que entre una trentena i una quarantena d'alumnes als quals no pot prestar servei el bus escolar, optin per utilitzar la línia regular de bus urbà, que entre les 7 i les 8 del matí detecta un increment en el nombre de passatgers.

L'Ajuntament es queixa de l'empresa Monbus. Asseguren fonts municipals que hi ha nombrosos incompliments d'horaris i itineraris establerts en el contracte. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament d'Esparreguera, Toni Molar, ha assegurat que «fa temps que tenim un servei de bus urbà deficitari i una manca de comunicació amb l'empresa adjudicatària».