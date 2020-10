L'hospital d'Igualada tornar a tancar les visites als ingressats pel rebrot de covid-19

La situació a l'Hospital d'Igualada es tensiona per la covid. A partir d'avui, el cente sanitari torna a prohibir les visites de familiars als ingressats. No hi ha una situació especialment greu, no es pot comparar l'actual moment amb el que es va viure a l'inici de la pandèmia quan el gran nombre d'afectats i les baixes de la plantilla van abocar l'hospital a una situació extrema, però hi ha un increment de casos en la línia del que passa al conjunt del país.

Actualment, a l'hospital d'Igualada hi ha 164 llits ocupats i 20 de lliures, però amb la UCI plena (10 llits ocupats). En la darrera setmana hi ha hagut 12 ingressos per covid i en total, al centre hi ha 18 casos de positius. Dels ingressats greus a l'UCI n'hi 2 que tenen afectacions pel nous virus

La direcció de l'Hospital ha explicat que davant el rebrot del virus que hi ha a l'Anoia i al país han pres la mesura de tornar a tallar les visites a pacients. "A causa de la situació d'alerta produïda pel rebrot per Coronavirus que s'està produint al nostre país, ens veiem en la necessitat de no permetre l'entrada d'acompanyants i familiars dels pacients que tenim ingressats", segons la comunicació que ha fet el centre, "Només en casos excepcionals i relacionats amb l'estat de dependència i/o gravetat del pacient, l'equip assistencial decidirà si autoritza l'acompanyament", afegeix en una comunicació a les famílies i als usuaris.

Des de l'inici de la pandèmia, l'hospital d'Igualada ha atès 1010 casos de covid, dels que 7022 han estat hospitalitzats, amb 131 morts. En aquesta darrera setmana, a l'hospital, no s'ha lamentat cap mort que es pugui relacionar amb covid-19.