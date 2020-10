El restaurant Taribó i el Fènix s'enduen els premis de la fira de la Vinyala

El restaurant Fènix ha estat el guanyador del Concurs de la Fira de la Vinyala 2020, que enguany va tenir un format virtual. El segon i tercer lloc, el jurat format pels membres de la Confraria de la Vinyala va decidir que havien de ser per a les propostes dels restaurants Jardí i Canaletes. El restaurant Taribó es va endur la distinció del jurat polupar. Molt a prop va quedar el restaurant l'Escorxador.

La Fira de la Vinyala d'Òdena es va celebrar el tercer cap de setmana de setembre, enguany en un format diferent per la situació de la covid-19, i tots aquells que hi van voler participar ho van fer reservant taula als restaurants participants o encarregant-los el plat de vinyales per emportar.

En aquest marc, i com ja s'havia fet en anteriors edicions es van organitzar els premis Vinyala d'Òdena al millor plat de vinyala segons el jurat format per la Confraria de la Vinyala i segons jurat popular.

Divendres 9 d'octubre, l'alcaldessa Maria Sayavera i la regidora Vanessa Garcia per part de l'Ajuntament d'Òdena i Marià Miquel, Joan Mallafré i Aureli Rosa, per part de la Confraria de la Vinyala, van anar als restaurants guanyadors, el Restaurant Fènix i el restaurant Taribó, a fer el lliurament del reconeixement.