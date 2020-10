Igualada omple les 40 places del primer curs de direcció d'empresa a la ciutat

El Campus Universitari Igualada-UdL va inaugurar ahir oficialment el curs acadèmic 2020-2021 estrenant un nou grau, el d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE). El rector de la Universitat de Lleida (UdL), que va presidir l'acte, va destacar l'èxit de la posada en marxa d'aquests estudis, que han cobert totes les places ofertes -40-, malgrat un període de matriculacions complex marcat per la pandèmia. «Una bona notícia -va afirmar Puy- que reforça la consolidació de la UdL al ter-ritori».

La conferència inaugural «La globalització i els mercats. Anem cap a la desglobalització?» va anar a càrrec de l'expert en màrqueting, Valentí Camps. El professor de postgraus en màrqueting i internacionalització en diverses universitats catalanes va posar l'accent durant la seva xerrada en el futur del mercat global, la internacionalització de marques i productes, i l'evolució dels mercats.

El rector de la UdL, Jaume Puy, es va referir en el seu discurs a la situació actual provocada per la covid-19, que no ha permès celebrar la inauguració del curs en les circumstàncies normals. En aquest sentit, Puy va explicar que «toca prioritzar la salut sense renunciar a la major normalitat possible» i ha reivindicat l'educació com a més necessària que mai per sortir d'aquesta crisis.

En la mateixa línia, el president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat, ha animat l'estudiantat a «treure el màxim partit dels estudis» malgrat la pandèmia. A l'acte, que va tenir lloc a la dala d'actes del Campus al Pla de la Massa, també hi va participar l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que va destacar que la UdL està atraient a l'Anoia estudiants d'altres comarques, com ara el Bages i el Penedès.

D'altra banda, com a la resta d'universitats del país, els estudiants del Campus Igualada comencen a partir d'avui 15 dies de classes totalment virtuals. Fins ara hi havia una semipresencialitat, però els darrers canvis establerts pel Govern català han provocat aquesta nova situació.

El rectorat de la UdL ha explicat que la decisió del Consell Universitari de Catalunya es va prendre davant l'increment de l'índex de contagis per covid-19. El consell de direcció de la UdL deia en un comunicat que «aquestes noves mesures no responen a la falta de seguretat a les aules i altres espais de la UdL, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat de l'estudiantat universitari per contribuir a contenir els contagis a Catalunya, tal com ha demanat Salut Pública. Estan intentant limitar la mobilitat perquè facilita els contagis», expliquen en el document.