Els alcaldes de la Conca creuen que crear sòl industrial és una necessitat

Els alcaldes de la Conca d'Òdena veuen necessari que s'arribi a concretar quines han de ser les peces de terrenys d'aquesta zona que es posin a disposició de futures empreses que es vulguin instal·lar a l'entorn d'Igualada. Però en els primers passos del debat per a l'elaboració del Pla director que posi ordre a la proposta han vist com els ha sorgit un moviment d'oposició amb gruix. Aquesta setmana, els alcaldes s'han reunit per avaluar la situació. I l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en qualitat de portaveu, ha indicat que cal trobar una eina que sigui de veritable utilitat per al territori.

Castells va compartir amb els assistents el document d'avenç, i va expressar també les necessitats de reactivar l'economia del territori i la idoneïtat d'aquest pla director, actualment en elaboració.

Diverses entitats van manifestar la necessitat de trobar un instrument per atraure empreses de gran format i reactivar el territori, ja que, amb els recursos actuals, la Conca no pot donar resposta a la crisi econòmica i les empreses actives al territori no es poden consolidar i desenvolupar prou per generar més ocupació. En aquest sentit, Castells va afirmar que «és el moment de cercar les inversions que garanteixin un bon futur per a la Conca, però si no ho fem bé, ens podem trobar que altres territoris ens passin al davant».