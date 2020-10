Esparreguera congela les taxes i impostos per la covid

Esparreguera congela les ordenances i impostos del 2021 per no carregar més despesa als ciutadans en un any amb els ingressos condicionats per la covid. Han congelat els preus de totes les taxes i impostos i incorporen diferents bonificacions en l'impost sobre béns immobles (IBI) i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) per incentivar l'ocupació i promocionar el destí dels habitatges al lloguer social.

L'Ajuntament d'Esparreguera va aprovar en el darrer ple la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021 amb els vots a favor de PSC, EC, ERC, E2031, JxE i el regidor no adscrit, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra de la CUP. La sessió plenària, que es va celebrar de manera telemàtica com a mesura preventiva per la covid-19, també va aprovar una moció presentada per la CUP per a la declaració d'Esparreguera com a àrea d'habitatge tens amb l'objectiu que s'hi apliquin mesures urgents previstes en la llei en matèria de contenció de rendes en contractes d'arrendaments i l'atorgament d'una subvenció nominativa a la Creu Roja del Baix Llobregat Nord i a l'empresa Robin Hat amb les quantitats aportades per diferents grups municipals.

El regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Esparreguera, Daniel Farriols, considera que « la situació de crisi econòmica i social provocada per la pandèmia indica que no és el moment de tocar preus, per tant, tots els impostos i taxes han quedat congelats, i hem aplicat algunes bonificacions que ja estaven previstes en el pla de xoc». Les ordenances fiscals no introdueixen canvis que suposin un increment de la càrrega impositiva, però sí bonificacions pel foment de l'ocupació, s'ha recollit la proposta feta per Junts per Esparreguera.

En aquest sentit, s'aplicaran descomptes de fins al 35% en l'IBI i l'IAE per a les empreses que incrementin l'ocupació i la possibilitat que, en circumstàncies especials, es pugui aprovar per ple una bonificació de fins al 95% de l'IAE. «Legalment no podem bonificar les empreses per mantenir els llocs de treball, per això hem buscat l'escletxa perquè davant del mínim creixement, el 0,3%, puguem bonificar-les», va explicar Farriols. L'IBI també incorpora una bonificació de fins al 95% per a habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, habitatges d'inserció i habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per sota del preu de mercat, i es modifica la periodicitat de la taxa que regula les parades del mercat no sedentari, que manté l'import però fracciona el seu pagament en dos a demanda dels paradistes.

Els portaveus d'ERC i CUP han exigit «agilitat per desenvolupar la part normativa per tal que el re-càrrec de l'IBI als habitatges buits es faci efectiu com més aviat millor». Els cupaires també han recordat que el 50% dels pisos estan buits i han demanat que es desenvolupi el reglament perquè s'apliqui tan aviat com es pugui.