L'Ajuntament de Calaf demana precaució per 10 positius i 24 sospitosos detectats en dos dies

L'Ajuntament de Calaf ha demanat màxima precaució als seus veïns després que s'hagin confirmat 10 positius de covid-19 i 24 sospitosos en dos dies al municipi. Divendres, el consistori va comunicar que la darrera setmana (des del 8 d'octubre) era la que havia registrat més casos positius confirmats per PCR al municipi després del confinament, arribant als 58 casos acumulats. Pel que fa als sospitosos, se n'havien comptabilitzat 46 més, arribant a una xifra acumulada de 459 casos des de l'inici de la pandèmia



Segons les dades actualitzades aquest diumenge per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), la xifra de positius acumulats confirmats per PCR ja arriba avui als 68 i la de sospitosos als 488.





?? #Calaf registra 10 casos més de positius de #Covid19 i 24 de sospitosos en només 2 dies

??Les #dades actualitzades avui per AQUAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya) arriben a 68 positius acumulats confirmats per PCR i 488 sospitosos

???Màxima #precaució pic.twitter.com/v7hGciaH0S — Ajuntament de Calaf (@AjuntamentCalaf) October 18, 2020

Limitacions a parcs i jardins

El nombre de persones contagiades per la Covid-19 continuen pujant a Catalunya, que en les últimes hores ha sumat 2.835 nous casos, 16 morts i 115 ingressats més als hospitals. El risc de rebrot també puja i supera els 400 punts fins 406,93 quan ahir era de 392,06 punts, però l'Rt (velocitat de reproducció) ha baixat quatre dècimes, fins al 1,30 (1,34 ahir).Davant de la segona onada del virus de la Covid-19, el govern municipal de Calaf va publicar divendres un BAN amb noves restriccions, entre les que hi ha l'accés limitat a parcs i jardins de 08h a 20h; el tancament de les zones de joc, incloent gronxadors, tobogans i similiars; la recomanació als establiments comercials de la necessitat d'extremar les mesures de prevenció i control contra la Covid-19; així com el recordatori, a tota la població, que per prevenir contagis cal portar mascareta, ventilar els espais tancats, mantenir les distàncies físiques i la higiene constant de mans.