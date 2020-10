L'espai de la Kaserna d'Igualada prepara les activitats per a joves

L'espai la Kaserna d'Igualada ha preparat un seguit d'activitats per a joves d'entre 12 i 30 anys. Aquestes activitats es duen a terme entre setmana i els dissabtes als equipaments juvenils de la Kaserna i Cal Badia. La programació d'activitats vol oferir espais de relació per al jovent de la ciutat en els quals el lleure, la creativitat, la tecnologia, les arts escèniques i l'esport siguin els protagonistes.

Enguany, la difusió de les activitats s'ha dut a terme de manera telemàtica i les inscripcions es poden fer a www.igualadajove.cat. Per tal de garantir que el màxim de joves puguin gaudir de la programació davant de la situació actual, la majoria de les activitats són gratuïtes.

Atesa la situació d'alerta a causa de la covid-19, totes les activitats estan adaptades als protocols vigents i els grups s'han vist reduïts per tal de poder complir les mesures sanitàries i de seguretat reglamentàries.

A les instal·lacions de la Kaserna també hi ha l'Espai deures, dedicat a fer un acompanyament pedagògic per a l'alumnat que necessiti reforç en l'àmbit acadèmic. Enguany s'han fet grups i horaris per als diferents dies de la setmana per millorar l'atenció.