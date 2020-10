Una llamborda Stolpersteine recorda el vallbonenc Domènec Ferrer Torrents deportat a Mauthausen

Vallbona d'Anoia ha homenatjat els ciutadans que van ser deportats als camps de concentració nazis. En el cas de Vallbona, el record ha estat per a Domènec Ferrer Torrents. Per recordar aquest veí, es van fer actes dijous 15 i divendres 16 d'octubre, i es va col·locar una llamborda en la qual hi consta el nom. El dijous 15 d'octubre, coincidint amb el 80è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, va tenir lloc davant de Can Saumell, on havia viscut el vallbonenc Domènec Ferrer Torrents, la col·locació d'un Stolpersteine, una llamborda gravada que recorda les persones deportades a camps nazis.

A l'acte, hi van participar l'alcaldessa de Vallbona Meritxell Baqué, Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica, Jordi Font, director del Memorial Democràtic i Enric Garriga, president d'Amical Mauthausen. Tots ells van remarcar la importància de seguir recordant la història, de mantenir la memòria de la lluita col·lectiva i d'aquest projecte "Stolpersteine", iniciat per l'artista Gunter Demnig, per commemorar les víctimes de la dictadura nazi.

Els alumnes de l'Institut Vallbona d'Anoia, van ser els encarregats de col·locar l'Stolpersteine, per simbolitzar els ciutadans del futur que s'encarregaran de seguir defensant la memòria històrica i democràtica. I és que ells a través d'un conveni de col·laboració Ajuntament i Amical Mauthausen treballen projectes pedagògics, xerrades, conferències i exposicions, cicles de cinema sobre la deportació, L'homenatge va acabar amb la interpretació de 'El cant dels ocells' en honor de Ferrer Torrents i a les altres víctimes de l'Holocaust a càrrec de Lluís Cano.

Divendres, la sala Jaume Claveras va acollir la xerrada 'Els deportats catalans als camps nazis. La importància de mantenir viva la memòria històrica' i que va comptar amb les excel·lents intervencions de l'historiador local Jaume Borràs, l'historiador Antoni Dalmau i d'Enric Garriga Elias de l'Associació Mauthausen qui van explicar la història de Domènec Ferrer Torrents i la memòria històrica duns fets " que la societat no ha d'oblidar mai perquè no tornin a passar".