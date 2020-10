El PSC reclama a Salut que torni els CAP a la situació prèvia a la covid

El PSC de la comarca de l'Anoia considera que els Centres d'Assistència Primària de la comarca haurien de tornar a la situació anterior a la regulació per la pandèmia. Els socialistes anoiencs expliquen que a hores d'ara «es fa més necessària que mai l'atenció de proximitat, tant per a la detecció i seguiment de l'evolució de la pandèmia com, sobretot, per al tractament d'altres patologies i de les persones que tenen malalties cròniques» i reclamen aquest retorn a la situació anterior.

El PSC-Anoia demana al departament de Salut que «recuperi la presencialitat i el contacte directe pacient-professional. Un contacte que és essencial, en un moment com l'actual, per a determinats col·lectius i sectors socials com la gent gran i les persones que tenen alguna malaltia mental».

I afegeix en un comunicat que «hi ha seguiments bàsics que han perdut les freqüències mínimes i normals del servei, i així es perd la funció de prevenció i la possibilitat de diagnosticar amb antelació».

Molts municipis de l'Anoia han fet arribar les seves reclamacions al departament de Salut i el PSC demana a la consellera anoienca Alba Vergés que atengui aquestes demandes per obrir els consultoris que estan tancats i garanteixi un bon servei a la ciutadania a tota la comarca. «Justament per ser la porta del sistema sanitari, els Centres d'Atenció Primària (CAP) i els consultoris mèdics dels municipis petits els concebem, en aquests moments de rebrot de la pandèmia, amb un paper cabdal per fer arribar a la gent una major i millor informació, i un major i millor control epidemiològic».

En els darrers 10 anys, al conjunt del país la despesa pública de la Generalitat en Salut s'ha reduït el 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius.

Les diferents mobilitzacions de col·lectius del sector indiquen, segons els socialistes, que «hi ha punts febles en les polítiques de Salut que han sobrecarregat i tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que avui funciona, en bona mesura, per la gran vocació de dedicació i de servei del personal sanitari».



Visites mèdiques presencials

Els socialistes de l'Anoia demanen que «tots els CAP i els consultoris s'obrin i que es recuperin les visites presencials per oferir l'atenció que els pacients necessiten, que els CAP disposin de mitjans per garantir l'atenció telefònica i telemàtica, i així s'acabin les cues al carrer, que es deixi d'aprimar i de reduir l'Atenció Primària per engreixar la privada, i que cal cuidar a qui ens cuida, que es reconegui, valori i s'estimuli el treball del col·lectiu de professionals del sector».