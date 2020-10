Govern i oposició de Cabrera s'enganxen en el ple d'impostos

El govern de Cabrera d'Anoia (Units per Cabrera – ERC – AM i el regidor del Grup Mixt, Gabriel Medina Campos) han presentat i aprovat un increment de taxes i impostos municipals que l'oposició considera «exagerat». La proposta va crispar el darrer ple i l'oposició (PSC) va abandonar la sala en disconformitat amb el que s'aprovava i, sobretot, pel fet, diuen, que l'alcalde no els atorgués un torn de rèplica per reargumentar la seva posició. La tensió entre govern i oposició és permanent. L'origen del conflicte és la composició del ple, ja que Salus Monteagudo (PSC) liderava la candidatura més votada, però un pacte entre els republicans i el regidor de Cs va donar la sorpresa. Per al PSC, aquest pacte i govern que deixa fora el grup guanyador a les urnes no és legítim.

La discussió per les taxes i impostos respon, però, a un tema merament econòmic. El govern ha aprovat una proposta on hi ha alguns increments per sobre de l'IPC, en un cas fins i tot del 50%. Els socialistes argumentaven que eren increments amb percentatges molt alts. El govern ha sortit al pas per aclarir les variacions proposades.

L'oposició, després de l'agra discussió, va acabar abandonant el ple abans de la votació. Monteagudo recordava ahir que «mentre vam governar nosaltres vam estat cinc anys sense cap increment», i es lamentava que aquestes modificacions arribessin en un moment de crisi provocada per la situació econòmica que està deixant la covid-19.

El govern de Cabrera aclareix que, com que el socialistes no van votar els increments, ni a favor ni en contra, perquè van marxar del ple abans de la votació, la proposta del govern va prosperar amb els vots dels republicans i el regidor del grup mixt.

El govern assegura que l'IBI varia el coeficient d'aplicació, però que per a una finca amb un valor cadastral de 100.000 euros suposar un increment de 20 euros (de 700 a 720 euros). S'ha fet un increment del 8% (12,75 euros més) a les escombraries perquè no sigui un servei tan deficitari, tot i que encara ho serà. També s'han incrementat el servei de neteja de fosses sèptiques (de 60 a 90 euros, el 50%) i el de l'impost de vehicles (2,1 euros) i la llicència d'obres.

El govern de Cabrera ha explicat que té un dèficit de 500.000 euros que arrossega i que ha portat l'Ajuntament a seguir un un Pla de Viabilitat tutelat per la Diputació de Barcelona. «Amb aquest dèficit tan enorme, el nostre municipi no pot endeutar-se més, sinó prendre decisions per corregir el que l'oposició considera normalitat, perquè ha quedat molt clar que la seva manera de governar és gastant els diners dels veïns i veïnes de Cabrera d'Anoia amb total irresponsabilitat», assegura el govern en un comunicat.

ERC i el regidor del grup mixt critiquen l'oposició. Qualifiquen de «vergonya democràtica i política l'actitud de l'actual oposició del PSC de Cabrera d'Anoia» i li reclamen que «faci una oposició constructiva, didàctica i amb propostes» i que abandoni «la crítica, la política de destrucció, i la mentida», que consideren que és el que està fent el grup socialista en aquests moments.

«Tot això denota la manca d'arguments polítics», assegura el govern, que retreu al grup del PSC que hagi abandonat el ple en diverses ocasions durant el present mandat. Sobre aquest punt, el govern de Cabrera recorda que el ple tenia caràcter extraordinari per fer l'aprovació de les ordenances i reclama a l'oposició que, «si tinguessin un mínim de dignitat, haurien de renunciar al cobrament perquè clarament no van fer la seva feina».