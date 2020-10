Martorell renova un servei per evitar el tancament d'empreses

L'Ajuntament de Martorell, la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT han signat la renovació de l'acord de col·laboració per al desenvolupament del servei Reempresa, que presta servei al municipi. L'acord garanteix el treball per al període 2020-23.

L'objectiu d'aquest servei és evitar el tancament d'empreses i negocis. Des de Reempresa es facilita assessorament i solucions de continuïtat, entre antics i nous propietaris. El servei es troba al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell.

El projecte martorellenc vol incidir en la reducció del tancament de negocis que podrien ser viables, una intervenció que també actua contra la reducció de llocs de treball. «Es tracta de definir la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d'una empresa, ja en funcionament, per part d'una o més persones per continuar el negoci original, fer-lo créixer i evitar els llargs tràmits que suposa crear-ne una de nova». La Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments de la província per consolidar el teixit empresarial.