ERC demana al govern d'Igualada de JxI que no cobri escombreries ni IBI als bars i restaurants

ERC Igualada proposa al govern municipals de Junts x Igualada "no cobrar la taxa de terrasses, ni la taxa de residus, ni l'IBI" al propietaris de restuarants i que l'ajuntament ofereixi "un servei gratuït de menjar per emportar". En aquests moments, l'Ajuntament ha fet pública una llista amb els establiments que ofereixen plats per emportar. ERC explica que "aquestes mesures no ens les inventem nosaltres sinó que hi ha molts municipis, fins i tot més petits que el nostre i cobrant menys impostos que el nostre, que ho estan fent". Els responsables del grup municipal republicà s'han reunit amb el representants del gremi d'Hostaleria de l'Anoia.

En aquest sentit el cap de l'oposició, Enric Conill, ha explicat que "l'ajuntament d'Igualada té un pressupost de 60 milions d'euros i només ha fet una modificació de l' 1'5% davant la crisi de la covid-19" i assegura que "és evident que un 1'5% del pressupost és insuficient per afrontar de manera sòlida la crisi econòmica i social que tenim davant", segons ha declarat el mateix Conill.

Els republicans asseguren que "Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya i alhora és la ciutat mitjana que menys recursos ha destinat a fer front a la crisi econòmica" i exigeix al govern de Marc Castells "que actuï d'una vegada i faci efectives mesures per ajudar a famílies, treballadors, autònoms i empresaris". I posen d'exemple 16 municipis que han aplicat mesures rellevants com per exemple "Amposta i Olot que han suspès els cobraments de terrasses mentre duri el tancament i ofereixen ajudes de fins a 500 euros per negoci amb fons municipals, Manresa que ha creat un servei a domicili gratuït a disposició de bars i restaurants, igual que Sant Fruitós del Bages. Valls no cobrarà les terrasses fins al 2022, Figueres no cobrarà la taxa d'escombraries ni l'ocupació de via pública, Badalona ha obert un pressupost extraordinari de 250.000 euros, Sant Cugat ha fet vals de descompte per gastar a comerços municipals o Martorell ajudarà 2.000 establiments amb 1.500 euros cada un amb fons municipals".

Des d'ERC expliquen que "hi ha molts exemples, menys a Igualada ja que "fins ara l'única ajuda són subvencions que ha donat la Generalitat i que el govern d'Igualada només ha gestionat". Des d'ERC apunten que "malgrat que el govern no ha posat ni un sol euro en aquestes ajudes a comerços d'Igualada, l'alcalde s'està passejant pels comerços donant els xecs pagats per la Generalitat i fent-se una foto".

Davant d'aquesta situació, Esquerra fa una aposta urgent per l'acció municipal i demana a l'Ajuntament que activi les eines necessàries per atorgar ajudes al comerç local de la ciutat, "abans no sigui massa tard i la inacció municipal passi factura".