Igualada Som-hi proposa crear una cooperativa público privada per fer el respartiment de menjar a domicili

El grup municipal d'Igualada Som-hi proposa que el govern de la ciutat impulsi una cooperativa municipal de repartiment a domicili per a bars, restaurants i comerços. La proposta és crear-la a partir de la col·laboració público-privada entre l'Ajuntament i les entitats representants del sector de l'hosteleria i el comerç.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat que "l'objectiu de la proposta és reduir al màxim l'impacte del tancament dels establiments i fer que els productes puguin seguir arribant a la ciutadania. Per a fer-ho, cal estructurar el pas intermig, que és el del repartiment a domicili per a tots aquells establiments que ho necessitin o que ara no ho tinguin incorporat al seu servei". I ha afegit que "la mida de la ciutat permet ser ambiciosos i impulsar una eina que sigui estructural al servei de tota l'activitat econòmica que genera aquest sector".

Les persones encarregades de fer el repartiment a través d'aquesta cooperativa local serien contractades a través d'un pla d'ocupació dirigit a col·lectius especialment amb dificultats com el dels joves i dels majors de 45 anys. Cuadras afirma que la proposta té tres objectius: "Permetre que l'activitat de bars, restaurants i comerços es vegi el menys afectada possible, dins la gravetat de la situació que estan vivint, crear ocupació en col·lectius que tenen especials dificultats per accedir al mercat laboral i promoure la nostra economia de proximitat".

Jordi Cuadras remarca que "portem insistint des del primer dia que l'Ajuntament no només ha d'impulsar mesures pal·liatives pensant en el curt termini, sinó que ha d'adoptar mesures de fons que ens projectin en el mitjà-larg termini. La crisi que estem vivint canviarà molts dels hàbits i costums que teníem fins ara, i estem segurs que sinó ens anticipem i adoptem canvis que siguin de fons, ens seguirem quedant enrere. L'equip d'Igualada Som-hi seguim proposant idees i mesures per a ser imaginatius i atrevits per garantir l'activitat econòmica de PIMES i autònoms que es dediquen al sector de l'hosteleria i el comerç".

Igualada Som-hi ha estat en contacte amb diferents restauradors de la ciutat els darrers dies per saber les seves necessitats i resoldre el repartiment a domicili és un dels punts. D'altra banda, la formació d'esquerres i progressista també reclama al govern de la ciutat que faci una revisió general de les ordenances que afecten els establiments que tenen restriccions i bonifiqui les taxes de terrasses i escombraries, a més d'actuar de mediador en la moratòria dels lloguers en cas que ho necessitin.

Suport al sector de l'estètica

Igualada Som-hi també ha volgut posar a primera plana el sector de l'estètica i massatgistes i ha reclamat que rebi l'atenció dels governs. Pel que fa a nivell municipal, la formació d'esquerres i progressista reclama també que es revisin les ordenances fiscals que paguen aquests locals i que, en tot allò que depengui de l'Ajuntament, es sigui el màxim de flexible per donar facilitats i fer que l'impacte del tancament obligat sigui el mínim possible.