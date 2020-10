L'hospital d'Igualada té la UCI plena amb un 30% de malalts de covid-19

La UCI de l'hospital d'Igualada està al 100% d'ocupació i un 30 % dels llits ja estan destinats a malalt infectats de covid-19. Tres dels 10 llits dispinibles en el funcionament considerat habitual de l'hospital anoienc tenen malalt amb patologies derivades de la infecció per coronavirus, un fet que preocupa als responsables del centre mèdic. Aquesta situació es dona en una setmana en què les dades de contagi són relativament miés bones que es d'altres comarques de l'entorn. El centre té ara mateix 29 malalts ingressats amb covid positiu, que és una xifra més alta que fa dues setmanes, quan oscil·lava entre 7 i 10.



En els darrers 7 dies, a l'hospital d'Igualada hi han perdut la vida dos dels ingressats per covid. Les dades que ha fet públiques aquest dimecres el centre sanitari indiquen, però, que el número d'infectats es manté pràcticament igual que la setmana passada. Els professionals mèdics i d'infermeria ja han notat l'increment d'activitat relacionada amb malalts covid i cada setmana es van prenent només determinacions en relació a la gestió del centre i les visites.

Fonts del centre sanitari indicaven aquest dimeces que "tenim una gran pressió assistencial i estem notant un increment de casos amb covid". Tot i que hi ha hagutt una reducció notable dels llits lliures a planta (d'entre 40 i 50 els primeres dies de mes s'ha passat 36 a data de dimarts) encara hi ha capacitat per allotjat pacients.

La direcció del centre ha restringit les visites de familiars de forma dràstica. No hi ha acompanyants de pacients a hospitalització i a consultes externes (només n'han quedat excloses familiars de persones amb dependència, i encara sota criteri mèdic i amb horaris d'entrada i sortida establerts per l'hospital. Han creat un sistema de comunicació telefònica de metge i família i un altre per portar i retirar roba i efectes personals. Als acompanyants "se'ls farà PCR cada 7 dies per detectar si és positiu o no de coronavirus". I en el cas que fos positiu o presentar símptomes, ·no podria entrar al centre".

Si hi ha una situació en què "els pacients no tenen autoritzat acompanyament i no poden comunicar-se amb la família per ells mateixos, la comunicació la facilitarà la pròpia institució a través dels seus equips de treball social o un altre personal sanitari". Les mesures es fan per "evitar així al màxim el moviment de persones".

L'alcalde reclama rigor en el respecte de les mesures

L'evolució de les dades de covid a Igualada en els darrers dies ha estat positiva. Amb tot, l'alcalde, Marc Castells, ha precisat que fa dos dies el risc de rebrot a la ciutat era de 485 punts i aquest dimecres era de 335. "És una bona notícia, però no ens podem relaxar, perquè és a partir de 100 punts, que ens hem de preocupar i, per tant, estem encara en una situació que no és gens bona, malgrat que estem molt millor que la mitjana de Catalunya, que és de 541 punts".

En la mateixa línia, el risc de transmissió, que dilluns era d'1,85 punts, aquest dimecres era d'1,27 (1,38 a Catalunya), "però cal tenir en compte que qualsevol escenari per sobre d'1 és dolent; per tant, hem d'estar molt amatents, no ens podem relaxar" ha afirmat Castells. L'alcalde ha resumit la situació dient que "les dades milloren, però no són bones".

L'alcalde ha insistit que "l'única manera d'ajudar els nostres sanitaris, el personal de l'Hospital, però també de l'atenció primària, és complir totes les mesures de seguretat, sobretot en aquests brots familiars, que es produeixen per la inconsciència de la gent en celebrar trobades familiars que no es poden celebrar".