Una policia d'Olesa es querella contra els seus caps per assetjament laboral

Tres comandaments de la Policia Local d'Olesa de Montserrat han de respondre davant el Jutjat d'Instrucció de Martorell per l'acusació d'assetjament laboral que ha presentat una agent en contra seu. Els acusats ja han anat a declarar els darrers dies al jutjat martorellenc.

El cas tindria el seu inici en el fet que l'agent que ha presentat la denúncia va declarar en un altre cas anterior d'assetjament laboral i sexual. En aquesta ocasió es jutjava els agents que dirigien el cos en aquell moment, que actualment no hi treballen. Aquella querella es troba en fase de diligències prèvies al Jutjat d'Instrucció número 1 de Martorell.

L'agent que ha denunciat aquesta situació considera que ha rebut aquest assetjament des del dia 8 d'abril del 2018 fins al 31 de gener del 2020, dia en què va deixar de treballar a Olesa per incorporar-se a la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet. L'agent va esperar a haver abandonat el cos per presentar la querella. Denuncia diverses accions que podrien considerar-se delicte d'assetjament.

La demandant diu que entre el 8 d'abril del 2018 i el 31 de gener del 2020 va estar de baixa laboral motivada per l'«assetjament constant i reiterat que van dur a terme els tres querellats» contra ella, segons consta en la petició de la part acusadora. I assegura que aquesta persecució li va suposar caure en un estat de «depressió i angoixa». Per a la denunciant, en l'acció dels tres policies, tots tres superiors seus, hi havia una coordinació i un aprofitament de la seva condició de superiors jeràrquics. «Es posaven d'acord, feien torns entre ells [per exercir la pressió] i ho feien de manera conjunta», assegura el text de la querella.

Entre altres accions, l'agent denuncia que li feien el buit i li faltaven al respecte, i la interpel·laven amb frases com a «a veure si alegres aquesta cara, aquí no volem gent amb aquesta cara. Si no vols ser aquí, la porta és molt gran». També afirma que la ignoraven quan es donaven directrius en grup i, algunes vegades, sempre segons la versió de la denunciant, no li havien explicat actuacions a fer i després l'esbroncaven per no haver complert.

Entre d'altres, també retreu als seus superiors que el 18 de juliol del 2019 va néixer la seva filla i va demanar una reducció de jornada del 50% que no haria estat ben rebuda. Comenta un problema amb els dies de vacances del 2019, i també que, a partir d'aquest moment, la van fer anar a patrullar a les zones més aïllades del municipi. «Assegura que se li imposaven serveis de tarda i nit, que havia de fer sola i a peu. A part, la policia també assegura que la van esbroncar diverses vegades i en algun cas amb la intenció d'avergonyir-la públicament.