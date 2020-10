El grup de Som-hi proposa fer una cooperativa de repartiment de menjars

El grup municipal d'Igualada Som-hi proposa que el govern de la ciutat impulsi una cooperativa municipal de repartiment a domicili per a bars, restaurants i comerços. La proposta és crear-la a partir de la col·laboració público-privada entre l'Ajuntament i les entitats representants del sector de l'hostaleria i el comerç.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat que «l'objectiu de la proposta és reduir al màxim l'impacte del tancament dels establiments i fer que els productes puguin seguir arribant a la ciutadania. Per fer-ho, cal estructurar el pas intermedi, que és el del repartiment a domicili, per a tots aquells establiments que ho necessitin o que ara no ho tinguin incorporat al seu servei».

Les persones encarregades de fer el repartiment a través d'aquesta cooperativa local serien contractades per un pla d'ocupació dirigit a col·lectius especialment amb dificultats com el dels joves i el dels majors de 45 anys.