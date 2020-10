L'alcalde d'Igualada anuncia que congela els impostos i taxes del 2021

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va anunciar ahir que el govern ha decidit fer «una congelació total» de les ordenances fiscals, les taxes i els preus públics municipals. «Per tant –va aclarir– els impostos que els ciutadans han pagat aquest any seran exactament els que pagaran l'any 2021». Castells va afegir que ara s'iniciaran les converses entre els grups municipals per a la confecció del pressupost municipal per a l'any que ve.

També en relació amb la situació econòmica, la tinenta d'alcalde d'Hisenda, Carlota Carner, va explicar que quan la pandèmia estava en el seu punt més àlgid a Igualada, l'Ajuntament va prendre mesures de xoc i urgents en l'àmbit tributari, que van suposar una disminució d'ingressos d'1,5 milions d'euros. A més, a causa de la situació sanitària, aquest any l'Ajuntament ha hagut d'afrontar despeses que no estaven pressupostades i que, fins ara, es quantifiquen en 600.000 euros, que s'han destinat a temes com tasques de neteja i desinfecció, adquisició d'equips de protecció o adaptació d'espais i activitats. Carner també va explicar que «ha calgut reforçar els serveis socials, que són els que estan a primera línia donant suport i atenció a les famílies i col·lectius més vulnerables», i va citar com a exemples la contractació d'assistents socials, el reforç del servei d'àpats a domicili i del SAD o les targetes moneder.

La regidora va afirmar que «arribem a final d'any, però la pandèmia torna a estar molt present, i afecta les famílies, els petits negocis, els comerços, bars i restaurants. Per això cal destacar que aquesta setmana s'han començat a fer efectius els 750.000 euros d'ajuts directes al comerç i s'han començat a activar, també, els 100.000 de recursos propis de l'Ajuntament que es destinen a ajuts a sectors relacionats amb l'ensenyament i la cultura».



ERC vol perdonar els restaurants

Per la seva part, ERC Igualada va proposar ahir al govern municipal de Junts x Igualada «no cobrar la taxa de terrasses, ni la taxa de residus, ni l'IBI» al propietaris de restaurants i que l'Ajuntament ofereixi «un servei gratuït de menjar per emportar». En aquests moments, l'Ajuntament ha fet pública una llista amb els establiments que ofereixen plats per emportar. ERC explica que «aquestes mesures no ens les inventem nosaltres sinó que hi ha molts municipis, fins i tot més petits que el nostre i cobrant menys impostos que el nostre, que ho estan fent». Els responsables del grup municipal d'ERC s'han reunit amb els representants del gremi d'hostaleria.